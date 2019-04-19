Тюменцы становится жертвами аферистов. Теперь уже через Viber

«Девушка продавала вещи через группу в Viber`е по очень привлекательным ценам, — вспомниает Анастасия. — Меня туда добавила моя подруга. В группу активно добавлялись участники, выставлялся товар. Девочки делали заказы по условиям 100% предоплаты».
Она рассказала об условиях доставки. Так, вещи должны были доставляться через 5-7 дней после заказа. Однако, продолжает Анастасия, по прошествии этого времени товара не было, и люди стали волноваться. Им пояснили, что поставщик вовремя не отправил вещи, произошла заминка и нужно еще подождать.
«Прошла ещё неделя, эта девушка [продавец] объявляет нам, что у неё погиб папа, и она не может пока нам отвечать. Мы, входя по-человечески в положение, все отстаем от нее на какое-то время», — продолжает наш собеседник.
Но молчание было и дальше. Спустя неделю покупатели вновь поинтересовались о судьбе своих заказов. Им же в ответ сказали, что они будут со дня на день.
«И на следующий день объявляют, что у нее [у продавца] умерла мама. Мы интересуемся, что с ними вдруг так? И в то же время искренне соболезнуем. Нам поясняют, что они попали в аварию, в которой папа умер на месте, мама была в коме и тоже скончалась. Это прошёл уже месяц. Весь этот месяц периодически кто-то что-то себе ещё дозаказывал, продавец принимала деньги и снова обещала новые сроки», –рассказывает подробности Анастасия.
Между тем, группа набирала обороты и там уже числилось 160 человек. Так проходит еще неделя, но подробностей по поводу вещей нет. Клиенты вновь расспрашивают, а им в ответ говорят о том, что завтра заказы можно будет забрать.
«На следующий день мы в надежде, что можно ехать забирать [вещи], ей все пишем и звоним, но она говорит, что ей пока некогда, занимается рассортировкой заказов и переносит выдачу на следующий день».
Но и на следующий день, по словам Анастасии, ничего не происходит. Она дополняет, что продавщица называла адрес, где можно было забрать вещи, но и это не помогло.
«В итоге вечером объявляет, что у неё нет ни наших денег, ни вещей», — подытоживает собеседница.
По ее словам, после этого за два дня потерпевшие подали уже около 25 заявлений в полицию. Также она рассказала подробности о человеке, который, предположительно, обманул покупателей.
«Узнали о ней, что уволена была с предыдущего места работы за воровство. Что она сирота, выросшая в детском доме, и никто у неё не умирал на днях. Далее адрес, который она давала, оказался липовый», — добавляет Анастасия.
Сама она уточнила, что ее материальный ущерб составил 7,6 тыс. рублей, ее мамы — 5,2 тыс. рублей, а подруги — 5,2 тыс. рублей.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили наличие заявлений по этому случаю. Там добавили, что сейчас идет проверка, после которой будет принято законное решение. В ведомстве уточнили, что в отдел № 2 Тюмени поступило шесть заявлений. Также там сказали, что в другие отделы тоже обращались потерпевшие.