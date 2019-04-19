Тюменцы становится жертвами аферистов. Теперь уже через Viber

«И на следующий день объявляют, что у нее [у продавца] умерла мама. Мы интересуемся, что с ними вдруг так? И в то же время искренне соболезнуем. Нам поясняют, что они попали в аварию, в которой папа умер на месте, мама была в коме и тоже скончалась. Это прошёл уже месяц. Весь этот месяц периодически кто-то что-то себе ещё дозаказывал, продавец принимала деньги и снова обещала новые сроки», –рассказывает подробности Анастасия.