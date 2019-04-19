Тюменский регоператор ТКО напомнил, как правильно проводить субботники

Вывоз мешков с придомовых территорий многоквартирных домов должны организовывать УК. С территорий, прилегающих к организациям и учреждениям - их руководители.
Что касается территорий общего пользования, таких как парки, скверы и рощи, здесь ответственность лежит на органах местного самоуправления.
«Складирование отходов, образующихся после субботников, в контейнеры для твердых коммунальных отходов не допускается», - подчеркнули в компании.
Регоператор просит организаторов субботников заранее позаботиться о вывозе мешков с собранным на улицах мусором и заключить договоры с возчиками.
В «ТЭО» добавили, что в преддверии субботников регоператор начал поэтапно вывозить от контейнерных площадок ветки, обрезь деревьев и листву.
«ООО «ТЭО» обращается к жителям области с просьбой не складировать данные отходы в баки, так как они могут повредить емкости и механизмы мусоровозов, а также заполняют весь объем баков, занимая место для размещения ТКО. По уборке этих типов отходов задействована иная техника», - сообщили в компании.
Также регоператор напомнил, что разобранные строения, теплицы, заборы, бревна, строительные отходы региональным оператором не принимаются. Их утилизацией должны заниматься собственники.