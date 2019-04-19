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Тюменский регоператор ТКО напомнил, как правильно проводить субботники

19 апреля 2019, 05:35
Фото: "Наш город"
Региональный оператор по обращению с ТКО в Тюменской области ООО «ТЭО» напомнил, что обязанность по вывозу мусора после субботников лежит на организаторах мероприятий. В пресс-службе компании подробно объяснили, кто и с кем должен заключать договоры.
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Тюмень

Вывоз мешков с придомовых территорий многоквартирных домов должны организовывать УК. С территорий, прилегающих к организациям и учреждениям - их руководители.

Что касается территорий общего пользования, таких как парки, скверы и рощи, здесь ответственность лежит на органах местного самоуправления.

«Складирование отходов, образующихся после субботников, в контейнеры для твердых коммунальных отходов не допускается», - подчеркнули в компании.

Регоператор просит организаторов субботников заранее позаботиться о вывозе мешков с собранным на улицах мусором и заключить договоры с возчиками.

В «ТЭО» добавили, что в преддверии субботников регоператор начал поэтапно вывозить от контейнерных площадок ветки, обрезь деревьев и листву.

«ООО «ТЭО» обращается к жителям области с просьбой не складировать данные отходы в баки, так как они могут повредить емкости и механизмы мусоровозов, а также заполняют весь объем баков, занимая место для размещения ТКО. По уборке этих типов отходов задействована иная техника», - сообщили в компании.

Также регоператор напомнил, что разобранные строения, теплицы, заборы, бревна, строительные отходы региональным оператором не принимаются. Их утилизацией должны заниматься собственники.

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