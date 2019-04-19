Тюменский регоператор ТКО напомнил, как правильно проводить субботники

«ООО «ТЭО» обращается к жителям области с просьбой не складировать данные отходы в баки, так как они могут повредить емкости и механизмы мусоровозов, а также заполняют весь объем баков, занимая место для размещения ТКО. По уборке этих типов отходов задействована иная техника», - сообщили в компании.