Сбербанк поможет забронировать квартиру со скидкой в ЖК «Ново-Патрушево»

«В рамках экскурсии все желающие смогут познакомиться с объектами застройщика, посетить демонстрационные квартиры, подробно ознакомиться с ипотечными программами Сбербанка и подать заявку на кредит. В день проведения мероприятия бронирование квартир будет осуществляться со скидкой 1% от стоимости объекта недвижимости», – рассказала начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Тюменского отделения Сбербанка Оксана Губко.