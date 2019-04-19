Рунет вкладывает в экономику страны 4 трлн рублей и растет быстрее ВВП

На данный момент доля пользователей сети в России увеличилась за год на 3%. При этом 76% населения РФ пользуются сетью. Экономический вклад интернета за это время увеличился на 11% и составил почти 4 трлн рублей.
Россия заняла 32 место в рейтинге развития электронного правительства ООН. По данным «Новой газеты» 93 млн россиян постоянно выходят в сеть. При этом компьютерами пользуются 14 млн человек, ещё 24 млн предпочитают мобильные устройства.
Эксперты отмечают, что на сегодняшний день интернет в РФ становится площадкой активного развития бизнеса, стартапов, развития и обучения. Сегмент электронной коммерции в прошлом году увеличился на 13% до 1,95 трлн рублей. Наибольший рост отмечен в сфере онлайн-ритейла.
Российские дата-центры и облачные сервисы оказали различных услуг на 106,2 млрд рублей. Впервые доля рекламы в сети превысила аналогичный сегмент на телевиденье. Не первый год развитие бизнеса в интернете растет гораздо быстрее темпов роста ВВП России и в ближайшем будущем данный темп сохраниться.