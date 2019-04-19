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Реальные доходы населения РФ упали на 2,3% в начале 2019 года

19 апреля 2019, 11:19
Фото: pixabay.com
Реальные доходы населения России снизились за первые 3 месяца 2019 года на 2,3%. В среднем россияне получали в месяц 29 тыс. рублей.

Аналитики Росстата отмечают, что в начале года рост заработных плат стагнирован. Отмечается, что социальные трансферты тоже прекратили рост, а доходы от предпринимательской деятельности сократились.

Вместе с тем Росстат пересчитал доходы населения в 2018 году. Согласно новым расчетам, они увеличились на 0,1%. Ранее в ведомстве заявляли о снижении на 0,2%.

С 2014 года реальный располагаемый доход населения снизился на 10%. При этом в номинальном выражении зарплата увеличилась на 5%.

На этом фоне демонстрирует рост розничная торговля (2%), при этом сокращается доля сбережений. Между тем, расчет данных прошел по новой методике. Ранее экономисты раскритиковали изменения методов расчета доходов населения.

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#Новости#Зарплата#Доходы#Александр Мязин#Экономика
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