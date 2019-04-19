На реконструкцию развязки на Мельникайте в Тюмени выделено 2 млрд рублей

Подрядчика, который будет выполнять работы, определят с помощью аукциона на сайте госзакупок. Всего на эти цели планируют потратит порядка 2 млрд рублей. За эти деньги организация, которая выиграет лот, будет обязана до ноября 2021 года возвести развязки и дороги по улице Мельникайте и 30 лет Победы.