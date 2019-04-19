На реконструкцию развязки на Мельникайте в Тюмени выделено 2 млрд рублей

Подрядчика, который будет выполнять работы, определят с помощью аукциона на сайте госзакупок. Всего на эти цели планируют потратит порядка 2 млрд рублей. За эти деньги организация, которая выиграет лот, будет обязана до ноября 2021 года возвести развязки и дороги по улице Мельникайте и 30 лет Победы.
Также подрядчик берет на себя создание съездов с улиц, строительство и обустройство пешеходного перехода, перенос инженерных сетей. Средства будут поступать в три этапа.
В текущем году победитель торгов получит почти 606 млн рублей, в 2020 году - 800 млн рублей, в 2021 году - почти 647 млн рублей.
Организации могут подать заявку на участие в аукционе до 8 мая, торги пройдут 13 мая. Объект планируют сдать в эксплуатацию до ноября 2021 года.