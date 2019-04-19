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На реконструкцию развязки на Мельникайте в Тюмени выделено 2 млрд рублей

19 апреля 2019, 06:16
Фото: pixabay.com
В Тюмени планируют реконструировать транспортную развязку на пересечении железной дороги «Москва-Владивосток» с улицей Мельникайте.
Сюжет
Тюмень

Подрядчика, который будет выполнять работы, определят с помощью аукциона на сайте госзакупок. Всего на эти цели планируют потратит порядка 2 млрд рублей. За эти деньги организация, которая выиграет лот, будет обязана до ноября 2021 года возвести развязки и дороги по улице Мельникайте и 30 лет Победы.

Также подрядчик берет на себя создание съездов с улиц, строительство и обустройство пешеходного перехода, перенос инженерных сетей. Средства будут поступать в три этапа.

В текущем году победитель торгов получит почти 606 млн рублей, в 2020 году - 800 млн рублей, в 2021 году - почти 647 млн рублей.

Организации могут подать заявку на участие в аукционе до 8 мая, торги пройдут 13 мая. Объект планируют сдать в эксплуатацию до ноября 2021 года.

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#Новости#Транспортная развязка#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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