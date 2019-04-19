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Компанию Apple обвинили в задержке выплат российским разработчикам программ

19 апреля 2019, 11:43
Фото: pixabay.com
Российские разработчики программ и приложений в Apple App Store рассказали о задержках выплат со стороны крупнейшей в мире компании. В начале марта на официальном форуме в Facebook стали появляться сообщения с требованиями выплат за январь.

По словам создателя приложений Rocka и «В кармане» Сергея Пахандрина, в апреле часть компаний получили деньги от Apple, а другая нет. Корпорация никак не объясняет причины таких задержек и не комментирует ситуацию.

По данным СМИ в большинстве случаев на задержки жалуются российские разработчики, но появляются сообщения из Китая, ЕС и США. Предполагается, что проблема могла возникнуть из-за санкций, но большинство крупных банков в России отметили, что не причастны к этому.

Apple является мировым гигантом в IT-отрасли. Чистая прибыль корпорации за прошлый год составила $60 млрд.

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#Новости#Выплата#Программисты#Александр Мязин#Экономика
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