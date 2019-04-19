Компанию Apple обвинили в задержке выплат российским разработчикам программ

По словам создателя приложений Rocka и «В кармане» Сергея Пахандрина, в апреле часть компаний получили деньги от Apple, а другая нет. Корпорация никак не объясняет причины таких задержек и не комментирует ситуацию.
По данным СМИ в большинстве случаев на задержки жалуются российские разработчики, но появляются сообщения из Китая, ЕС и США. Предполагается, что проблема могла возникнуть из-за санкций, но большинство крупных банков в России отметили, что не причастны к этому.
Apple является мировым гигантом в IT-отрасли. Чистая прибыль корпорации за прошлый год составила $60 млрд.