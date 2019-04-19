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Фабрика «Восход» судится с тюменским правительством из-за большого налога

19 апреля 2019, 09:31
Фото: 1Mi
Тюменская обувная фабрика «Восход» подала в суд на правительство Тюменской области. Согласно опубликованным документам, компания требует исключить частично принадлежащее ей здание по адресу ул. Семакова, 30, из перечня объектов, для которых налоговая база определяется как кадастровая.

Административное здание «Восхода» - пятиэтажное, площадью 6108,6 кв.м. Руководство фабрики часть помещений сдает внаем сторонним организациям.

Теперь, когда здание внесли в данный реестр, компании придется уплачивать налог на него исходя из суммы кадастровой стоимости, которая составляет весьма существенную сумму – 264 млн 468 тыс. 538,36 руб. Соответственно, за него фабрике придется заплатить налоговикам сумму в размере около 4 млн рублей.

Таких средств у учредителей «Восхода» явно нет. В 2017 году чистая прибыль обувной фабрики составила всего 56 тыс. рублей при выручке в 19 млн рублей. Еще год назад владельцы компании выставили на продажу за 700 млн рублей еще одно принадлежащее фабрике здание по адресу ул. Урицкого,5. А с декабря 2018 года фабрика обуви "Восход" остановила свою работу.

Накануне иск был принят к производству, следующее заседание суда по делу состоится 22 мая.

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