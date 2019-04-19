Фабрика «Восход» судится с тюменским правительством из-за большого налога

Таких средств у учредителей «Восхода» явно нет. В 2017 году чистая прибыль обувной фабрики составила всего 56 тыс. рублей при выручке в 19 млн рублей. Еще год назад владельцы компании выставили на продажу за 700 млн рублей еще одно принадлежащее фабрике здание по адресу ул. Урицкого,5. А с декабря 2018 года фабрика обуви "Восход" остановила свою работу.