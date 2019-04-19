Фабрика «Восход» судится с тюменским правительством из-за большого налога

Административное здание «Восхода» - пятиэтажное, площадью 6108,6 кв.м. Руководство фабрики часть помещений сдает внаем сторонним организациям.
Теперь, когда здание внесли в данный реестр, компании придется уплачивать налог на него исходя из суммы кадастровой стоимости, которая составляет весьма существенную сумму – 264 млн 468 тыс. 538,36 руб. Соответственно, за него фабрике придется заплатить налоговикам сумму в размере около 4 млн рублей.
Таких средств у учредителей «Восхода» явно нет. В 2017 году чистая прибыль обувной фабрики составила всего 56 тыс. рублей при выручке в 19 млн рублей. Еще год назад владельцы компании выставили на продажу за 700 млн рублей еще одно принадлежащее фабрике здание по адресу ул. Урицкого,5. А с декабря 2018 года фабрика обуви "Восход" остановила свою работу.
Накануне иск был принят к производству, следующее заседание суда по делу состоится 22 мая.