Бывший собственник банка «Югра» задержан СКР за хищение 7,5 млрд рублей

У банка «Югра» была отозвана лицензия в июле 2017 года. Это стало самым крупным страховым случаем в истории АСВ, общие выплаты вкладчикам составили 173 млрд. Финансовая организация вкладывала деньги в активы, которые не приносили положительного финансового результата, при этом не создавались резервы. По сообщениям ЦБ РФ основной капитал банка вкладывался в активы его бенефициаров. Forbes оценивает активы Хотина в $700 млн.