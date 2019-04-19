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Бывший собственник банка «Югра» задержан СКР за хищение 7,5 млрд рублей

19 апреля 2019, 10:08
Фото: pixabay.com
СКР России сообщил о задержании бывшего акционера банка «Югра». Алексей Хотин являлся основным собственником кредитного учреждения и подозревается в хищении нескольких миллиардов рублей.
Сюжет
Югра

В настоящее время возбуждено уголовное дело в ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Следователи полагают, что Хотин нанёс ущерб банку в размере 7,5 млрд рублей.

В суд отправлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

У банка «Югра» была отозвана лицензия в июле 2017 года. Это стало самым крупным страховым случаем в истории АСВ, общие выплаты вкладчикам составили 173 млрд. Финансовая организация вкладывала деньги в активы, которые не приносили положительного финансового результата, при этом не создавались резервы. По сообщениям ЦБ РФ основной капитал банка вкладывался в активы его бенефициаров. Forbes оценивает активы Хотина в $700 млн.

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#Новости#СКР#Югра#Банки#Александр Мязин#Происшествия
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