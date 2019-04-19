Бывший собственник банка «Югра» задержан СКР за хищение 7,5 млрд рублей

В настоящее время возбуждено уголовное дело в ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Следователи полагают, что Хотин нанёс ущерб банку в размере 7,5 млрд рублей.
В суд отправлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.
У банка «Югра» была отозвана лицензия в июле 2017 года. Это стало самым крупным страховым случаем в истории АСВ, общие выплаты вкладчикам составили 173 млрд. Финансовая организация вкладывала деньги в активы, которые не приносили положительного финансового результата, при этом не создавались резервы. По сообщениям ЦБ РФ основной капитал банка вкладывался в активы его бенефициаров. Forbes оценивает активы Хотина в $700 млн.