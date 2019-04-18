В Тюмени СОБР задержал вооруженного мужчину на BMW

В УМВД по Тюменской области отметили, что задержание прошло в рамках мероприятия «Оружие». Бойцы спецподразделения совместно с оперативниками уголовного розыска произвели задержание подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения огнестрельного оружия. Злоумышленником оказался местный житель 1988 года рождения. Силовики отметили, что данное задержание не связано с прошедшей с 12 на 13 апреля в городе КТО.