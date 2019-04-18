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В Тюмени СОБР задержал вооруженного мужчину на BMW

18 апреля 2019, 11:17
Фото: ВКонтакте
В Тюмени на Лесобазе 17 апреля полиция и Росгвардия задержали вооруженного мужчину.
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Тюмень

По информации очевидцев у него изъяли обрез. Сотрудники правоохранительных органов преградили проезд автомобиля BMW злоумышленника «ГАЗелью» с тонированными стёклами. Далее из машины выбежали сотрудники СОБРа. Они вытащили подозреваемого из автомобиля. Между тем очевидцы сообщают, что были задержаны 2 человека.

В УМВД по Тюменской области отметили, что задержание прошло в рамках мероприятия «Оружие». Бойцы спецподразделения совместно с оперативниками уголовного розыска произвели задержание подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения огнестрельного оружия. Злоумышленником оказался местный житель 1988 года рождения. Силовики отметили, что данное задержание не связано с прошедшей с 12 на 13 апреля в городе КТО.

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