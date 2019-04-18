Самолет Utair не смог вылететь из Москвы из-за вспышки в двигателе

Первыми огонь заметили пассажиры, сидящие рядом. По их словам, бортпроводники и весь экипаж воздушного судна хладнокровно молчал, ничего не рассказывал.
Некоторые пассажиры решили не дожидаться пока объявят об эвакуации и самостоятельно открыли аварийный выход и выбрались на крыло, однако вскоре экипаж успокоил их и попросил вернуться в салон самолета.
В Utair пояснили, что срыв потока воздуха спровоцировал выброс пламени из силовой установки в момент запуска двигателя, а также назвали случившиеся штатной ситуацией. Несмотря на это, авиакомпания все же решила заменить самолет.
Ранее данный самолет, которому уже 22 года, принадлежал авиакомпаниям Virgin Express, Air Transat и Czech Airlines.