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Самолет Utair не смог вылететь из Москвы из-за вспышки в двигателе

18 апреля 2019, 04:20
Фото: pixabay.com
Пассажирский самолет Boeing авиакомпании Utair не смог вылететь из московского аэропорта Внуково в Махачкалу из-за вспышки пламени в двигателе.

Первыми огонь заметили пассажиры, сидящие рядом. По их словам, бортпроводники и весь экипаж воздушного судна хладнокровно молчал, ничего не рассказывал.

Некоторые пассажиры решили не дожидаться пока объявят об эвакуации и самостоятельно открыли аварийный выход и выбрались на крыло, однако вскоре экипаж успокоил их и попросил вернуться в салон самолета.

В Utair пояснили, что срыв потока воздуха спровоцировал выброс пламени из силовой установки в момент запуска двигателя, а также назвали случившиеся штатной ситуацией. Несмотря на это, авиакомпания все же решила заменить самолет.

Ранее данный самолет, которому уже 22 года, принадлежал авиакомпаниям Virgin Express, Air Transat и Czech Airlines.

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