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На достройку здания Арбитражного суда в Тюмени выделено 1,2 млрд рублей

18 апреля 2019, 07:13
Фото: pixabay.com
Здание Арбитражного суда Западно-Сибирского округа Тюмени планируют достроить до конца 2021 года.
Сюжет
Тюмень

На эти цели из бюджета Тюменской области выделено порядка 1,2 млрд рублей. Подрядчика, который возьмется за работы, определят с помощью аукциона через сайт госзакупок.

Финансирование работ будет вестись в три этапа. В текущем году организация, которая победить в ходе торгов, получит на осуществление работ 367 млн рублей, в 2020 — 287 млн рублей, в 2021 — 531,9 млн рублей.

Подрядчик будет обязан провести строительство административного здания на улице Немцова в Тюмени, а также проложить правительственную и губернаторскую связь.

Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства Тюменской области.

Производственные работы начнутся с даты подписания контракта, окончание запланировано на 10 декабря 2021 года.

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