На достройку здания Арбитражного суда в Тюмени выделено 1,2 млрд рублей

На эти цели из бюджета Тюменской области выделено порядка 1,2 млрд рублей. Подрядчика, который возьмется за работы, определят с помощью аукциона через сайт госзакупок.
Финансирование работ будет вестись в три этапа. В текущем году организация, которая победить в ходе торгов, получит на осуществление работ 367 млн рублей, в 2020 — 287 млн рублей, в 2021 — 531,9 млн рублей.
Подрядчик будет обязан провести строительство административного здания на улице Немцова в Тюмени, а также проложить правительственную и губернаторскую связь.
Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства Тюменской области.
Производственные работы начнутся с даты подписания контракта, окончание запланировано на 10 декабря 2021 года.