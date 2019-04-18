Молодая тюменка вышла замуж за 15 тыс. рублей, но суд расторгнул брак

На основании ст. 27 семейного кодекса РФ суд может признать брак недействительным. Одним из оснований является его фиктивность. Супруги регистрируются без намеренья создать семью. Прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании брака недействительным. На суде супруги подтвердили, что их союз является не настоящим. Брак был расторгнут.