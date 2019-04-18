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Молодая тюменка вышла замуж за 15 тыс. рублей, но суд расторгнул брак

18 апреля 2019, 10:19
Фото: pixabay.com
Суд расторгнул брак 19-летней жительницы Тюмени с иностранцем. Гражданин Азербайджана заплатил 15 тыс. рублей за штамп в паспорте.
Сюжет
Тюмень

Правоохранительные органы города установили, что 19-летний молодой человек хотел получить вид на жительство и нашел девушку, которая согласилась на нём жениться.

На основании ст. 27 семейного кодекса РФ суд может признать брак недействительным. Одним из оснований является его фиктивность. Супруги регистрируются без намеренья создать семью. Прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании брака недействительным. На суде супруги подтвердили, что их союз является не настоящим. Брак был расторгнут.

В марте 2018 года молодая тюменка вышла замуж за 50 тыс. рублей, но сотрудники УФМС провели проверку и выяснили, что муж с женой никогда не проживал. Брак был расторгнут в конце 2018 года.

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#Новости#Мигранты#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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