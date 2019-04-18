Летом в Тюмени благоустроят 52 двора

По словам Руслана Кухарука, перед благоустройством каждого объекта сначала идет процесс согласования. Все начинается с разработки эскиза, затем его обсуждают с жителями, согласовывают.
Власти города понимают, что по каждому двору есть свои требования. Жильцы некоторых из них отдают приоритет игровым площадкам, другие - площадкам для спорта, некоторые - парковочным местам, добавил Руслан Кухарук.
Жители города Тюмени активно участвуют в проведении проектирования, могут высказывать предложения и замечания подрядчику в ходе строительно-монтажных работ. Также они лично ведут приемку объекта, добавил глава областной столицы.