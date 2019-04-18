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Летом в Тюмени благоустроят 52 двора

18 апреля 2019, 05:36
Фото: Администрация города Тюмени
За лето в областной столице благоустроят 52 двора, об этом заявил глава Тюмени Руслан Кухарук. Он также рассказал, что подобная программа работает в городе уже более восьми лет, за это время власти привели в порядок около 200 территорий.

По словам Руслана Кухарука, перед благоустройством каждого объекта сначала идет процесс согласования. Все начинается с разработки эскиза, затем его обсуждают с жителями, согласовывают.

Власти города понимают, что по каждому двору есть свои требования. Жильцы некоторых из них отдают приоритет игровым площадкам, другие - площадкам для спорта, некоторые - парковочным местам, добавил Руслан Кухарук.

Жители города Тюмени активно участвуют в проведении проектирования, могут высказывать предложения и замечания подрядчику в ходе строительно-монтажных работ. Также они лично ведут приемку объекта, добавил глава областной столицы.

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#Новости#Благоустройство#Тюменская область#Руслан Кухарук#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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