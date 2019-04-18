Летом в Тюмени благоустроят 52 двора

За лето в областной столице благоустроят 52 двора, об этом заявил глава Тюмени Руслан Кухарук. Он также рассказал, что подобная программа работает в городе уже более восьми лет, за это время власти привели в порядок около 200 территорий.

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