ЛДПР не проводит конкурсов в «запрещенном» паблике в Голышманово

Глава Голышмановского городского округа Александр Желтоухов попал под прицельный огонь критики односельчан. На странице дискуссионного клуба Вконтакте жители округа критикуют местную администрацию и в хвост, и в гриву. Судя по тональности высказываний, голышмановцы устали от 15-летнего руководства своего главы.
Общероссийская известность пришла к Голышманово после письма, которое, предположительно, написала глава аппарата местной администрации Наталья Шахова. В нем чиновница приказала своим сотрудникам не писать в один из местных пабликов сети «ВКонтакте», где критикуется власть.
На этой же странице 15 апреля было опубликовано объявление о конкурсе с розыгрышем призов. Большая часть из них — с символикой ЛДПР. В описании говорится: «Напоминаем, что у вас есть возможность выиграть приз за самый интересный пост апреля — 5 000 рублей. И приз за самый лучший комментарий апреля — часы ЛДПР, дезодорант ЛДПР, футболки и бейсболки ЛДПР + серия книг Николая Старикова, в которых он старается логично и доходчиво объяснить, что и почему происходит в нашей стране».
Итоги конкурса планируют подвести 1 мая. Жюри выберет 5 постов и 5 комментариев, из числа набравших наибольшее количество лайков от участников группы «Голышмановский городской округ» (ГГО).
Депутат Тюменской областной думы Глеб Трубин в эксклюзивном интервью «Нашему городу» сказал, что ЛДПР не имеет никакого отношения к конкурсу. Призами организаторов партия не снабжала. Депутат предположил, что организаторы воспользовались бейсболками, футболками и часами с символикой либерал-демократов, которые они получили во время предвыборной компании в Голышманово.
«Никакого отношения ни к паблику, ни к раздаче призов ЛДПР не имеет. Все эти сувениры — обычная инициатива людей, не имеющая к нам отношения», — объяснил Глеб Трубин.
Депутат также прокомментировал скандал с участием голышмановских чиновников, которые запретили общаться своим подчиненным в социальных сетях.
«То, что таким образом запрещают писать в паблики — не первый случай. Был пример, когда, по-моему, департаментом здравоохранения где-то какой-то приказ был выпущен, что нельзя сотрудникам на какие-то паблики заходить. Мы живем в современном мире, с открытой информационной повесткой, и люди могут, разумеется, не в ущерб работе там общаться. Они имеют право в свое личное время заходить куда угодно. Смотреть, читать, подписываться на все, разумеется, в рамках закона, и где нет экстремистского контента. Я за максимальную открытость и публичность», — озвучил свою позицию Глеб Трубин.
По словам депутата, большое количество предметов с символикой ЛДПР распространялось на территории Голышмановского района. Люди сохранили их у себя и теперь решили их использовать в качестве призов на конкурсе.
«У нас и партийные поезда ездят регулярно. В Голышманово всегда останавливается поезд. Наши активисты раздают большое количество буклетов и разных сувениров», — уточнил Глеб Трубин.