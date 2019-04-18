ЛДПР не проводит конкурсов в «запрещенном» паблике в Голышманово

«То, что таким образом запрещают писать в паблики — не первый случай. Был пример, когда, по-моему, департаментом здравоохранения где-то какой-то приказ был выпущен, что нельзя сотрудникам на какие-то паблики заходить. Мы живем в современном мире, с открытой информационной повесткой, и люди могут, разумеется, не в ущерб работе там общаться. Они имеют право в свое личное время заходить куда угодно. Смотреть, читать, подписываться на все, разумеется, в рамках закона, и где нет экстремистского контента. Я за максимальную открытость и публичность», — озвучил свою позицию Глеб Трубин.