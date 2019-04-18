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ЛДПР не проводит конкурсов в «запрещенном» паблике в Голышманово

18 апреля 2019, 09:26
Фото: Вконтакте
ЛДПР не причастна к конкурсу, который объявили в запрещенном местной администрацией паблике «Голышмановский городской округ» (дискуссионный клуб). Об этом рассказал «Нашему городу» депутат Тюменской областной думы Глеб Трубин.
Сюжет
Тюмень

Глава Голышмановского городского округа Александр Желтоухов попал под прицельный огонь критики односельчан. На странице дискуссионного клуба Вконтакте жители округа критикуют местную администрацию и в хвост, и в гриву. Судя по тональности высказываний, голышмановцы устали от 15-летнего руководства своего главы.

Общероссийская известность пришла к Голышманово после письма, которое, предположительно, написала глава аппарата местной администрации Наталья Шахова. В нем чиновница приказала своим сотрудникам не писать в один из местных пабликов сети «ВКонтакте», где критикуется власть.

На этой же странице 15 апреля было опубликовано объявление о конкурсе с розыгрышем призов. Большая часть из них — с символикой ЛДПР. В описании говорится: «Напоминаем, что у вас есть возможность выиграть приз за самый интересный пост апреля — 5 000 рублей. И приз за самый лучший комментарий апреля — часы ЛДПР, дезодорант ЛДПР, футболки и бейсболки ЛДПР + серия книг Николая Старикова, в которых он старается логично и доходчиво объяснить, что и почему происходит в нашей стране».

Итоги конкурса планируют подвести 1 мая. Жюри выберет 5 постов и 5 комментариев, из числа набравших наибольшее количество лайков от участников группы «Голышмановский городской округ» (ГГО).

Депутат Тюменской областной думы Глеб Трубин в эксклюзивном интервью «Нашему городу» сказал, что ЛДПР не имеет никакого отношения к конкурсу. Призами организаторов партия не снабжала. Депутат предположил, что организаторы воспользовались бейсболками, футболками и часами с символикой либерал-демократов, которые они получили во время предвыборной компании в Голышманово.

«Никакого отношения ни к паблику, ни к раздаче призов ЛДПР не имеет. Все эти сувениры — обычная инициатива людей, не имеющая к нам отношения», — объяснил Глеб Трубин.

Депутат также прокомментировал скандал с участием голышмановских чиновников, которые запретили общаться своим подчиненным в социальных сетях.

«То, что таким образом запрещают писать в паблики — не первый случай. Был пример, когда, по-моему, департаментом здравоохранения где-то какой-то приказ был выпущен, что нельзя сотрудникам на какие-то паблики заходить. Мы живем в современном мире, с открытой информационной повесткой, и люди могут, разумеется, не в ущерб работе там общаться. Они имеют право в свое личное время заходить куда угодно. Смотреть, читать, подписываться на все, разумеется, в рамках закона, и где нет экстремистского контента. Я за максимальную открытость и публичность», — озвучил свою позицию Глеб Трубин.

По словам депутата, большое количество предметов с символикой ЛДПР распространялось на территории Голышмановского района. Люди сохранили их у себя и теперь решили их использовать в качестве призов на конкурсе.

«У нас и партийные поезда ездят регулярно. В Голышманово всегда останавливается поезд. Наши активисты раздают большое количество буклетов и разных сувениров», — уточнил Глеб Трубин.

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