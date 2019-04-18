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Геологи займутся поиском и оценкой запасов воды в Упоровском районе

18 апреля 2019, 12:08
Фото: 1Mi
На оценочно-поисковые работы подземных питьевых вод в Упоровском районе департамент недропользования и экологии Тюменской области готов потратить 23 млн рублей.

Управление государственных закупок Тюменской области объявило конкурс по геологическому изучению недр с поиском и оценкой запасов подземных питьевых вод для водоснабжения населенных пунктов Упоровского района Тюменской области.

По оценке заказчика запасы воды должны обеспечить потребности в селах Бызово, Нифаки, Механизаторов, Скородум, Буньково, деревни Черная, сел Коркино и Упорово (3603 м3/сут).

Расчетный срок эксплуатации водозаборов – 25 лет при постоянном и равномерном использовании воды.

Изучение подземных вод олигоценовых отложений будет разделено на 5 этапов и закончится 30 ноября 2020.

Подрядчик должен будет подготовить материалы исследования в виде отчета.

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