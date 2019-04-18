Геологи займутся поиском и оценкой запасов воды в Упоровском районе

Управление государственных закупок Тюменской области объявило конкурс по геологическому изучению недр с поиском и оценкой запасов подземных питьевых вод для водоснабжения населенных пунктов Упоровского района Тюменской области.
По оценке заказчика запасы воды должны обеспечить потребности в селах Бызово, Нифаки, Механизаторов, Скородум, Буньково, деревни Черная, сел Коркино и Упорово (3603 м3/сут).
Расчетный срок эксплуатации водозаборов – 25 лет при постоянном и равномерном использовании воды.
Изучение подземных вод олигоценовых отложений будет разделено на 5 этапов и закончится 30 ноября 2020.
Подрядчик должен будет подготовить материалы исследования в виде отчета.