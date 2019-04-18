nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Для муниципалитетов области выделено 6 млн рублей на ликвидацию свалок

18 апреля 2019, 13:55
Фото: pixabay.com
Глава региона выделил из бюджета более 6 млн рублей на ликвидацию свалок.

В частности Ярковский район получит около 5 млн рублей, на свалки, которые располагаются по 13 адресам. Остальные денежные средства получат Ялуторовск, Омутинский и Ялуторовский районы.

Несанкционированные свалки представляют угрозу для экологии и могут создать множество других проблем местным жителям. В начале апреля из областного бюджета было выделено 11 млн рублей на ликвидацию 44 свалок ТКО в областной столице, Тобольске и четырех районах области.

Всего в регионе планируется ликвидировать 450 подобных объектов. По новой системе обращения с отходами с текущего года ответственность за организацию деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами возложена на регоператора. При выявлении места новой свалки изначально проверяют собственника территории.

Материалы по теме
Моор выделил для Тюмени более 11 млн рублей на ликвидацию 44 свалок
#Новости#Уборка#Свалки#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25