Для муниципалитетов области выделено 6 млн рублей на ликвидацию свалок

В частности Ярковский район получит около 5 млн рублей, на свалки, которые располагаются по 13 адресам. Остальные денежные средства получат Ялуторовск, Омутинский и Ялуторовский районы.
Несанкционированные свалки представляют угрозу для экологии и могут создать множество других проблем местным жителям. В начале апреля из областного бюджета было выделено 11 млн рублей на ликвидацию 44 свалок ТКО в областной столице, Тобольске и четырех районах области.
Всего в регионе планируется ликвидировать 450 подобных объектов. По новой системе обращения с отходами с текущего года ответственность за организацию деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами возложена на регоператора. При выявлении места новой свалки изначально проверяют собственника территории.