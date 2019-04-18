Для муниципалитетов области выделено 6 млн рублей на ликвидацию свалок

Всего в регионе планируется ликвидировать 450 подобных объектов. По новой системе обращения с отходами с текущего года ответственность за организацию деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами возложена на регоператора. При выявлении места новой свалки изначально проверяют собственника территории.