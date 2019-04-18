Дело об интимных фото знакомой. Тоболяк раскаялся в содеянном

Злоумышленника обвиняют в ч. 1 ст. 137 УК РФ. По материалам дела в марте 2019 года подозреваемый разместил в интернете на своей странице в соцсетях личные интимные фотографии потерпевшей в обнаженном виде. При этом он сделал это без её согласия. Фото было разослано её друзьям и знакомым.
Отмечается, что пара рассталась после нескольких лет сожительства. Он решил отомстить.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Известно, что молодой человек раскаялся в содеянном.
Между тем в крупных городах появляются крупные паблики с интимными фотографиями школьниц. В частности в Екатеринбурге полиция отмечает, что подростки распивают алкоголь и курят, но завести уголовное дело смогут после обращения родителей.