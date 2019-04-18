Александр Моор заступился за чиновников из Голышманово

По мнению главы региона, вне зависимости от того, где жители рассказывают о проблемах, руководство муниципалитета должно обращать на это внимание, а состоять в каких-либо группах или нет — личное дело работников.
«Жители Голышмановского района пишут мне о том, что глава аппарата администрации в ультимативном порядке призывает выйти из сообщества в соцсетях, в котором обсуждаются проблемы Голышманово. Об этой ситуации услышал, хочу внести ясность. Вы можете быть подписаны на любые страницы — это ваше полное право. Работайте спокойно и не переживайте. Коллегам из администрации Голышманского городского округа рекомендую обращать внимание на проблемы в своем муниципалитете независимо от того, в каких источниках жители об этом пишут», - написал Моор в своих соцсетях.
Напомним, скандал разразился после того, как глава аппарата местной администрации Наталья Шахова, предположительно, разослала подчиненным письмо, в котором запретила писать в один из местных пабликов сети «ВКонтакте», где критикуется власть.