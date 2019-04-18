Александр Моор заступился за чиновников из Голышманово

«Жители Голышмановского района пишут мне о том, что глава аппарата администрации в ультимативном порядке призывает выйти из сообщества в соцсетях, в котором обсуждаются проблемы Голышманово. Об этой ситуации услышал, хочу внести ясность. Вы можете быть подписаны на любые страницы — это ваше полное право. Работайте спокойно и не переживайте. Коллегам из администрации Голышманского городского округа рекомендую обращать внимание на проблемы в своем муниципалитете независимо от того, в каких источниках жители об этом пишут», - написал Моор в своих соцсетях.