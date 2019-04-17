За подписку на критиканские паблики тюменских чиновников увольнять не будут

Между тем сам Александр Желтоухов на звонки корреспондента «Наш город» ответил, несмотря на недовольство поднявшейся шумихой. Он поделился, что в курсе письма (рассылку которого он так и не подтвердил) и сложившейся вокруг ситуации. По его словам, сотрудников администрации устно попросили не сидеть в рабочее время в пабликах и не комментировать ничего, поскольку это мешает рабочему процессу. Также успокоил – из-за наличия кого-то в группе никого увольнять «по утрате доверия» не будут.