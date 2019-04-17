За подписку на критиканские паблики тюменских чиновников увольнять не будут

Согласно опубликованной в нем информации, чиновница в ультимативной форме приказала своим подчиненным покинуть один из местных пабликов сети «ВКонтакте», где активно критикуется власть. Приводим текст:
«Прошу выйти из группы дискуссионный клуб «Голышмановский городской округ» как лично, так и как «фэки». Указанная группа анонимна и содержит много фейков, разъяснения которых направлены только на негатив. В случае выявления работников, находящихся в этой группе, будут приняты меры, связанные с утратой доверия и т.д. У меня достаточно каналов для выявления указанных фактов, прошу это сделать самостоятельно. ВАЖНО Необходимые дискуссии и обсуждения направлять на официальный сайт, доступный для всего населения и просмотра «Голышманово: телевидение и радио (ГЛАВНЫЙ ГОРОДСКОЙ)».
Администрация самой группы «Голышмановский городской округ» обратилась к общественности с постом «Помогите достучаться до губернатора!», где сообщает, что возмущенные подчиненные Шаховой активно шлют администрации паблика скрины сообщений.
Впрочем, чиновница явно не первый раз использует положение для давления на подчиненных. Один из комментаторов опубликовал скрин еще одного письма, предположительно, от Шаховой, еще времен выборов 2016 года. В нем она сообщает о необходимости обеспечения явки.
«Не будьте равнодушны к будущему своей страны, области и своей любимой малой РОДИНЕ ГОЛЫШМАНОВО!!! Чем больше явка, тем больше авторитет района и соответственно его самочувствия во всех отраслях экономики. В случае отсутствия людей на участках буду доставать всех лично». (Орфография сохранена).
Судя по всему, до некоторых пор паблик «дружил» с главой аппарата главы района – она активно комментировала проблемные посты в группе, отвечала на насущные вопросы. Однако с этого года что-то пошло не так: как раз накануне выборов в местную думу паблик начал активно освещать деятельность администрации в резко негативном ключе.
Так, к примеру, активно обсуждается необходимость Шарохинского фестиваля (вместо него предлагается сделать дороги), публикуются возмущения в связи с отсутствием выборов главы района и возможным очередным назначением Александра Желтоухова (руководит районом с 2005 года). А в одном из постов опубликовано сообщение с объявлением о конкурсе, где в призы затесались часы ЛДПР, дезодорант ЛДПР, футболки и бейсболки ЛДПР.
Сама чиновница на звонки корреспондентов сегодня не отвечает. В приемной главы Голышмановского района секретарша два раза бросала трубку, на просьбу связаться с главой района ответила, что его нет на месте и он на совещании.
Между тем сам Александр Желтоухов на звонки корреспондента «Наш город» ответил, несмотря на недовольство поднявшейся шумихой. Он поделился, что в курсе письма (рассылку которого он так и не подтвердил) и сложившейся вокруг ситуации. По его словам, сотрудников администрации устно попросили не сидеть в рабочее время в пабликах и не комментировать ничего, поскольку это мешает рабочему процессу. Также успокоил – из-за наличия кого-то в группе никого увольнять «по утрате доверия» не будут.
Между тем глава недоволен критикой группы, поскольку ее ведут «те, кто ничего не делают, ни гвоздя не вбили в пользу района, а только пишут». Особенно обижен он на позицию по поводу местного Шарохинского фестиваля, который активисты из паблика предложили закрыть, а деньги с него вместо этого направить на ремонт дорог.
«Из 91 км дорог при моем руководстве (14 лет – прим.) 71 км сделано, остались 20 километров, – отметил Желтоухов. – Всего 36 переулочков. И за 5 лет мы их сделаем. Не сразу, потому что сколько денег, столько и песен, но сделаем. Утвердят программу – и по пять километров каждый день. Народ с этим соглашается, а эти двое (с паблика – прим.) нет. Языком чесать хорошо, а что-то сделать – трудно».