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Тюменцев интересуют график вывоза мусора и перерасчет платы

17 апреля 2019, 13:28
Фото: «Наш город»
Операторы «горячей линии» ООО «ТЭО» в первом квартале 2019 года ответили на 17,7 тыс. звонков от жителей Тюменской области. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО.
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Тюмень

Как отметили в компании, чаще всего жителей интересуют вопросы, связанные с заключением договоров на вывоз мусора от юридических лиц, а также перерасчет платы, контакты подразделений предприятия в Ишиме, Тобольске и Заводоуковске и график вывоза отходов.

В колл-центре «ТЭО» работают семь операторов, за день они отвечают почти на 200 звонков.

«В связи с тем, что характер звонков довольно разноплановый, специалисты диспетчерской службы и информационно-справочной группы должны обладать широким диапазоном информации. Для всех операторов мы проводим внутренние обучающие семинары. Помимо этого, продолжается работа над техническим обеспечением колл-центра современным оборудованием и повышением качества обслуживания, обратившихся на горячую линию потребителей», — отметил гендиректор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.

Задать вопросы операторам «горячей линии» тюменцы могут по телефону 8-800-250-73-26 ежедневно с 7:00 до 23:00. Также обращение можно направить через форму обратной связи на сайте компании.

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#Новости#ООО "ТЭО"#Вывоз ТКО#Тюменская область#Горячая линия#Тюмень#Вадим Квасюк#Экономика
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