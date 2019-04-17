Тюменцев интересуют график вывоза мусора и перерасчет платы

Как отметили в компании, чаще всего жителей интересуют вопросы, связанные с заключением договоров на вывоз мусора от юридических лиц, а также перерасчет платы, контакты подразделений предприятия в Ишиме, Тобольске и Заводоуковске и график вывоза отходов.
В колл-центре «ТЭО» работают семь операторов, за день они отвечают почти на 200 звонков.
«В связи с тем, что характер звонков довольно разноплановый, специалисты диспетчерской службы и информационно-справочной группы должны обладать широким диапазоном информации. Для всех операторов мы проводим внутренние обучающие семинары. Помимо этого, продолжается работа над техническим обеспечением колл-центра современным оборудованием и повышением качества обслуживания, обратившихся на горячую линию потребителей», — отметил гендиректор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.
Задать вопросы операторам «горячей линии» тюменцы могут по телефону 8-800-250-73-26 ежедневно с 7:00 до 23:00. Также обращение можно направить через форму обратной связи на сайте компании.