Тюменцев интересуют график вывоза мусора и перерасчет платы

Как отметили в компании, чаще всего жителей интересуют вопросы, связанные с заключением договоров на вывоз мусора от юридических лиц, а также перерасчет платы, контакты подразделений предприятия в Ишиме, Тобольске и Заводоуковске и график вывоза отходов.