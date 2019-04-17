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Тюменские власти рассказали о судьбе маршруток в городе

17 апреля 2019, 13:39
Фото: «Наш город»
Тюменские власти не будут отказываться от маршрутных такси. Об этом сегодня, 17 апреля, на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету, заявил директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов во время своего выступления.
Сюжет
Тюмень

Вопрос о возможном отказе от частных перевозчиков задал депутат Мурат Тулебаев. Фролов ему заявил, что такого не предусматривается.

На вопрос председателя постоянной комиссии Оксаны Величко про востребованность маршруток выступающий ответил, что в структуре парка они составляют 23% от общего числа. Фролов добавил, что подобный транспорт задействован в 25 маршрутах.

Замглавы Тюмени Максим Афанасьев отметил, что в этой сфере работают девять перевозчиков.

«Мы за рыночные отношения, за конкуренцию, за развитие малого и среднего бизнеса. Но со стандартом транспортной работы: это и средний возраст, и класс автобуса, и видеонаблюдение, и другие параметры. Соответственно, задачу по уменьшению количества участников рынка мы не ставим. Мы, напротив, стараемся расширить», – заявил он.

Афанасьев также добавил, что задачи ликвидации как класса маршрутного такси сегодня не стоит.

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