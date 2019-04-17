Тюменские власти рассказали о судьбе маршруток в городе

Вопрос о возможном отказе от частных перевозчиков задал депутат Мурат Тулебаев. Фролов ему заявил, что такого не предусматривается.
На вопрос председателя постоянной комиссии Оксаны Величко про востребованность маршруток выступающий ответил, что в структуре парка они составляют 23% от общего числа. Фролов добавил, что подобный транспорт задействован в 25 маршрутах.
Замглавы Тюмени Максим Афанасьев отметил, что в этой сфере работают девять перевозчиков.
«Мы за рыночные отношения, за конкуренцию, за развитие малого и среднего бизнеса. Но со стандартом транспортной работы: это и средний возраст, и класс автобуса, и видеонаблюдение, и другие параметры. Соответственно, задачу по уменьшению количества участников рынка мы не ставим. Мы, напротив, стараемся расширить», – заявил он.
Афанасьев также добавил, что задачи ликвидации как класса маршрутного такси сегодня не стоит.