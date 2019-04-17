Тюменские власти рассказали о судьбе маршруток в городе

«Мы за рыночные отношения, за конкуренцию, за развитие малого и среднего бизнеса. Но со стандартом транспортной работы: это и средний возраст, и класс автобуса, и видеонаблюдение, и другие параметры. Соответственно, задачу по уменьшению количества участников рынка мы не ставим. Мы, напротив, стараемся расширить», – заявил он.