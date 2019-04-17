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Тюменская школа купила иномарку почти за 1,6 млн рублей

17 апреля 2019, 07:51
Фото: pixabay.com
В Тюмени «Физико-математическая школа» купила автомобиль KIA Cerato Classic комплектации «Престиж» почти за 1,6 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Сообщается, что поставщиком выбрана компания «Тайм-Мобиль». В обосновании такого решения указано, что никто больше не заявился на тендер.

Цена на машину включает в себя все расходы поставщика, в том числе стоимость KIA, расходы на хранение, перевозку, доставку товара до получателя, погрузочно-разгрузочные работы, страхование; гарантийное обслуживание товара, расходы по уплате налогов, пошлин, таможенных платежей и сборов и прочее.

Автомобиль должны доставить в течение 30 дней со дня подписания договора.

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