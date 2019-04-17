Тюменская школа купила иномарку почти за 1,6 млн рублей

Цена на машину включает в себя все расходы поставщика, в том числе стоимость KIA, расходы на хранение, перевозку, доставку товара до получателя, погрузочно-разгрузочные работы, страхование; гарантийное обслуживание товара, расходы по уплате налогов, пошлин, таможенных платежей и сборов и прочее.