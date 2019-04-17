Только в 16 регионах зарплаты бюджетников достигли целей майских указов

Отмечается, что в части субъектов РФ средние зарплаты раскрываются не по всем категориям «майских» бюджетников. Это не позволяет полностью проанализировать уровень выплат. Данные взяты из опубликованных Росстатом показателей «среднемесячного дохода от трудовой деятельности». В частности в Тюменской области средний доход физических лиц составил 60,9 тыс. рублей в месяц.