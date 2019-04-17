Только в 16 регионах зарплаты бюджетников достигли целей майских указов

По данным РБК, в Брянской, Тамбовской, Вологодской, Волгоградской, Нижегородской, Саратовской, Новосибирской и Тюменская области зарплаты учителей дошкольных учреждений достигли необходимого уровня майских указов. Необходимые показатели были достигнуты в Ставропольском и Алтайском крае, Татарстане, Чувашии, Владимирской, Ленинградской и Пензенской областях и в Бурятии. Минтруд России заявляет о полном выполнении указов.
Отмечается, что в части субъектов РФ средние зарплаты раскрываются не по всем категориям «майских» бюджетников. Это не позволяет полностью проанализировать уровень выплат. Данные взяты из опубликованных Росстатом показателей «среднемесячного дохода от трудовой деятельности». В частности в Тюменской области средний доход физических лиц составил 60,9 тыс. рублей в месяц.