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Только в 16 регионах зарплаты бюджетников достигли целей майских указов

17 апреля 2019, 14:05
Фото: pixabay.com
Повышение заработных плат бюджетников достигли целей майских указов только в 16 регионах из 85. При этом, по оценке Минтруда, цели достигнуты в 99% показателей.

По данным РБК, в Брянской, Тамбовской, Вологодской, Волгоградской, Нижегородской, Саратовской, Новосибирской и Тюменская области зарплаты учителей дошкольных учреждений достигли необходимого уровня майских указов. Необходимые показатели были достигнуты в Ставропольском и Алтайском крае, Татарстане, Чувашии, Владимирской, Ленинградской и Пензенской областях и в Бурятии. Минтруд России заявляет о полном выполнении указов.

Отмечается, что в части субъектов РФ средние зарплаты раскрываются не по всем категориям «майских» бюджетников. Это не позволяет полностью проанализировать уровень выплат. Данные взяты из опубликованных Росстатом показателей «среднемесячного дохода от трудовой деятельности». В частности в Тюменской области средний доход физических лиц составил 60,9 тыс. рублей в месяц.

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#Новости#Бюджетники#Зарплаты#Александр Мязин#Политика
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