Прибыльная тюменская компания перейдет в собственность области

Компания присоединится к ТОДЭП.
Депутат Мурат Тулебаев, занимающий пост генерального директора в компании, сказал, что хотел бы воздержаться от обсуждения. Он объяснил эту просьбу тем, что имеет непосредственное отношение к этому вопросу.
Теперь постоянная комиссия направит решение в городскую думу.
Сам Тулебаев корреспонденту «Нашего города» пояснил, что перевод связан с постановлением правительства и указом президента о передаче предприятий данной сферы из муниципалитетов в регионы.
Он напомнил, что ранее подобным образом передали ДЭУ КАО. Однако Тулебаев уточнил, что там была чуть иная ситуация. Он добавил, что в случае поддержки проекта со стороны тюменской гордумы, компания перейдет «в работоспособном и жизнеспособном состоянии».
«Хочу сказать, что за 2,5 года моей деятельности прибыль предприятия увеличилась в три раза. Полностью отремонтированы производственные и складские помещения. С 1 января 2019 года на процент инфляции была индексирована заработная плата почти всем сотрудникам», — сказал Мурат Тулебаев.
При этом он не смог сказать, останется ли на руководящей должности в этой фирме. Тулебаев сказал, что решение примет областной департамент имущественных отношений. Присоединение, по его предположению, займет около одного месяца.
По словам Тулебаева, на предприятии работает порядка 100 человек. Он заявил, что увольнений не будет.
«Нет, сегодня могу сказать, что мне даны гарантии о сохранении коллектива и деятельности», — уточнил депутат.
Однако он не стал озвучивать прибыль компании.
«Предприятие небольшое, если вы думаете, что там сотни миллионов, нет. Но реально несколько лет назад было убыточное предприятие. Буквально пять лет назад», — отметил Тулебаев.