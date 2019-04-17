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На набережной Тюмени установили 30 спасательных кругов

17 апреля 2019, 13:37
Фото: ГИМС Тюменской области
После трагедии 12 апреля по инициативе ГИМС Тюменской области на тюменской набережной установили 30 спасательных кругов. Очевидцы утверждают, что пока они пытались помочь молодому человеку и связывали веревки, он утонул.

Ранее специалисты ГИМС установили металлические лестницы. Сейчас у горожан должно быть больше шансов быстро помочь упавшему в воду человеку.

Инцидент 12 апреля произошел в темное время суток и жители города могли не увидеть лестниц. На данный момент на набережной спасательные круги находятся через каждые 100 метров. Они привязаны веревкой. Это самый безопасный способ помочь пострадавшему и быстро вытащить его на берег.

Ещё одно предложение, касающееся помощи возможным пострадавшим - установка кнопки звукового и светового оповещения. Спасатели настаивают, что гулять по парапету не безопасно.

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#Новости#Спасатели#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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