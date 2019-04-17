На набережной Тюмени установили 30 спасательных кругов

Ранее специалисты ГИМС установили металлические лестницы. Сейчас у горожан должно быть больше шансов быстро помочь упавшему в воду человеку.
Инцидент 12 апреля произошел в темное время суток и жители города могли не увидеть лестниц. На данный момент на набережной спасательные круги находятся через каждые 100 метров. Они привязаны веревкой. Это самый безопасный способ помочь пострадавшему и быстро вытащить его на берег.
Ещё одно предложение, касающееся помощи возможным пострадавшим - установка кнопки звукового и светового оповещения. Спасатели настаивают, что гулять по парапету не безопасно.