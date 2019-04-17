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Министр финансов РФ посетит Тюмень 19 апреля

17 апреля 2019, 10:23
Фото: pixabay.com
В Тюмень 19 апреля с рабочим визитом приедет министр финансов Антон Силуанов. Он проведет совещание о ходе реализации нацпроектов.
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Тюмень

В мероприятии будут участвовать ​представители Минэкономразвития, Минпромторга, глава Тюменской области, губернатор Ямала. Федеральный чиновник посетит АО «Сибнефтемаш» и примет участие в открытии многопрофильного госпиталя ГК «Мать и дитя» в областной столице.

В 2018 году АО «Сибнефтемаш» приняло участие в развитии нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Предприятие обладает сильным научно-производственным потенциалом в части разработки насосного, компрессорного и блочно-модульного оборудования для нефтегазовых месторождений, строительства каркасных зданий и стационарных складов. Организация отчиталась об увеличении рабочих мест на 8%, при этом снизилась доля затрат относительно выручки на 2%.

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#Новости#Министры#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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