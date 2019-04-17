Министр финансов РФ посетит Тюмень 19 апреля

В 2018 году АО «Сибнефтемаш» приняло участие в развитии нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Предприятие обладает сильным научно-производственным потенциалом в части разработки насосного, компрессорного и блочно-модульного оборудования для нефтегазовых месторождений, строительства каркасных зданий и стационарных складов. Организация отчиталась об увеличении рабочих мест на 8%, при этом снизилась доля затрат относительно выручки на 2%.