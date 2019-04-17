Энергетики напомнили, что делать, если ЛЭП проходит по вашему участку

В соответствии с постановлением правительства «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», нельзя закрывать доступ к энергообъекту, расположенному на участке или рядом с ним, и размещать на опорах ВЛ какие-либо конструкции (умывальники, баскетбольные кольца и т.д.).