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Энергетики напомнили, что делать, если ЛЭП проходит по вашему участку

17 апреля 2019, 09:07
Фото: 1Mi
ПАО «СУЭНКО» напоминает жителям о правилах охраны линий электропередач, проходящих по садовому участку. В компании отмечают, что тема становится актуальной в преддверии летнего сезона.
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Тюмень

Энергетики отмечают, что если по участку проходит ЛЭП, нужно строго соблюдать утвержденные правительством правила, чтобы избежать поражения электротоком, а также не допустить аварий.

В пример в пресс-службе компании напомнили, что в Кетовском РЭС филиала Курганские электрические сети подсчитали только с января 2018 года по апрель 2019 было зафиксировано 24 аварийных отключения сети 10 киловольт, причина которых – неудовлетворительная эксплуатация потребительских электроустановок (принадлежащих СНТ, а не сетевой компании СУЭНКО).

В некоторых случаях аварийные отключения происходили из-за того, что охранная зона вдоль линии электропередачи заросла деревьями и высокими кустарниками. Без электричества оставались не только потребители-садоводы, но и потребители СУЭНКО, запитанные от трансформаторных подстанций аварийно отключенных ВЛ.

В соответствии с постановлением правительства «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», нельзя закрывать доступ к энергообъекту, расположенному на участке или рядом с ним, и размещать на опорах ВЛ какие-либо конструкции (умывальники, баскетбольные кольца и т.д.).

Также нужно следить за высотой деревьев и кустарников, в охранных зонах она не должна превышать четырех метров.

«При поливе сельскохозяйственных культур следите, чтобы высота водной струи не была выше трех метров», - обращают внимание энергетики.

Охранная зона для ВЛ напряжением до 20 кВ составляет 10 метров от крайних проводов по обе стороны линии; ВЛ 35кВ – 15 метров, ВЛ 110 кВ – 20 метров.

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