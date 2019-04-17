Энергетики напомнили, что делать, если ЛЭП проходит по вашему участку

Энергетики отмечают, что если по участку проходит ЛЭП, нужно строго соблюдать утвержденные правительством правила, чтобы избежать поражения электротоком, а также не допустить аварий.
В пример в пресс-службе компании напомнили, что в Кетовском РЭС филиала Курганские электрические сети подсчитали только с января 2018 года по апрель 2019 было зафиксировано 24 аварийных отключения сети 10 киловольт, причина которых – неудовлетворительная эксплуатация потребительских электроустановок (принадлежащих СНТ, а не сетевой компании СУЭНКО).
В некоторых случаях аварийные отключения происходили из-за того, что охранная зона вдоль линии электропередачи заросла деревьями и высокими кустарниками. Без электричества оставались не только потребители-садоводы, но и потребители СУЭНКО, запитанные от трансформаторных подстанций аварийно отключенных ВЛ.
В соответствии с постановлением правительства «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», нельзя закрывать доступ к энергообъекту, расположенному на участке или рядом с ним, и размещать на опорах ВЛ какие-либо конструкции (умывальники, баскетбольные кольца и т.д.).
Также нужно следить за высотой деревьев и кустарников, в охранных зонах она не должна превышать четырех метров.
«При поливе сельскохозяйственных культур следите, чтобы высота водной струи не была выше трех метров», - обращают внимание энергетики.
Охранная зона для ВЛ напряжением до 20 кВ составляет 10 метров от крайних проводов по обе стороны линии; ВЛ 35кВ – 15 метров, ВЛ 110 кВ – 20 метров.