Чтобы не потерять: тюменец вживил в себя чипы транспортных карт

Всего было куплено три комплекта чипов за 15 тыс. рублей каждый. Два из них тюменец отдал директору ТТС, а один оставил себе. После этого молодой человек пришел в Тюменскую транспортную систему, где ему залили на них прошивку карты, а заодно, в качестве бонуса, положили на счет тысячу рублей.