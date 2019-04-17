Чтобы не потерять: тюменец вживил в себя чипы транспортных карт

Он рассказал, что позвонил в Тюменскую транспортную систему (ТТС) и рассказал о своей идее, однако там ему заявили, что не могут ничем помочь. Тогда тюменец связался с местными журналистами. Вскоре его показали по тюменскому телевидению.
После этого тюменцу позвонил директор ТТС, расспросил обо всем подробнее и заявил, что ранее не видел подобного на практике, а также добавил, что готов оплатить покупку чипов.
Всего было куплено три комплекта чипов за 15 тыс. рублей каждый. Два из них тюменец отдал директору ТТС, а один оставил себе. После этого молодой человек пришел в Тюменскую транспортную систему, где ему залили на них прошивку карты, а заодно, в качестве бонуса, положили на счет тысячу рублей.
Тюменец протестировал систему на себе, и, по его словам, все работало. Жители областной столицы, увидев это, тоже захотели себе что-то подобное, но большинству из них были нужны чипы банковских карт в теле.
Это, как оказалось, не самая лучшая идея, так как срок действия банковских карт не превышает пяти лет, а значит чипы время от времени придется менять.