Частные детские сады в Тюменской области получат субсидии

Кроме этого, в тюменском регионе в рамках нацпроекта развивается система детского здравоохранения. В образовательных организациях, в том числе в частных детсадах, принимаются меры по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. Так, врачи-педиатры направляются на обучение в симуляционные центры. На эти цели выделят инвестиции в 418 миллионов рублей.