nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Частные детские сады в Тюменской области получат субсидии

17 апреля 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
В рамках нацпроекта рассматривается вопрос о выделении денежных средств и субсидий для коммерческих дошкольных учреждений.

Предполагается, что финансирование получат ИП и негосударственные компании, работающие в рамках работы с детьми. Это позволит увеличить количество групп для ребят от 1,5 до 3 лет. На данный момент создан проект постановления.

Субъекты Российской Федерации должны будут формировать и отправлять в Минпросвещения перечень частных организаций и предполагаемое количество групп. Отмечается, что в одной группе может быть от 2 до 12 человек.

Денежные средства прежде всего получат регионы, где отмечается недостаток мест в дошкольных учреждениях.

Экономисты предполагают, что данная мера снизит расходы региональных бюджетов на строительство детсадов и улучшит распределение детей исходя из места проживания.

Кроме этого, в тюменском регионе в рамках нацпроекта развивается система детского здравоохранения. В образовательных организациях, в том числе в частных детсадах, принимаются меры по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. Так, врачи-педиатры направляются на обучение в симуляционные центры. На эти цели выделят инвестиции в 418 миллионов рублей.

Дата публикации: 25 декабря 2019 года

Материалы по теме
В 2019 году в Тюмени введут в эксплуатацию два детских сада 
#Новости#Образованиебудущего#Детские сады#Историябудущего#Субсидии#Александр Мязин#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25