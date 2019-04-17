Частные детские сады в Тюменской области получат субсидии

Предполагается, что финансирование получат ИП и негосударственные компании, работающие в рамках работы с детьми. Это позволит увеличить количество групп для ребят от 1,5 до 3 лет. На данный момент создан проект постановления.
Субъекты Российской Федерации должны будут формировать и отправлять в Минпросвещения перечень частных организаций и предполагаемое количество групп. Отмечается, что в одной группе может быть от 2 до 12 человек.
Денежные средства прежде всего получат регионы, где отмечается недостаток мест в дошкольных учреждениях.
Экономисты предполагают, что данная мера снизит расходы региональных бюджетов на строительство детсадов и улучшит распределение детей исходя из места проживания.
Кроме этого, в тюменском регионе в рамках нацпроекта развивается система детского здравоохранения. В образовательных организациях, в том числе в частных детсадах, принимаются меры по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. Так, врачи-педиатры направляются на обучение в симуляционные центры. На эти цели выделят инвестиции в 418 миллионов рублей.
Дата публикации: 25 декабря 2019 года