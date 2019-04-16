Выплаты безработным и пособия можно перечислять только на карты «МИР»

Данные изменения затронут 8 млн человек в РФ. Между тем до 1 июня 2020 года через карты «МИР» должны проходить все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам правоохранительных структур.
На данный момент банки России выпустили 56 млн карт. В апреле 2019 года количество безработных в РФ составило 814 тыс. человек. При этом официальная безработица в стране составляет 4,9%.
Изменения в системе перечислений государственных выплат увеличит объем поступлений денежных средств на карты национальной платежной системы примерно на 80 млрд рублей в год.
По данным «Новых известий», система действует с декабря 2015 года. 100% акций компании принадлежит ЦБ РФ. Аналитики заявляют, что российский аналог VISA должен стать основным платежным средством в России в ближайшие годы. «Мир» должен заменить большинство западных систем обращения электронных денег. Всего карты обслуживает 381 банк. Расчеты производятся в рублях. Идут переговоры о возможности использования платежной системы в странах СНГ, ЕАЭС, ОАЭ, Турции и Таиланде.