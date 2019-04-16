nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Выплаты безработным и пособия можно перечислять только на карты «МИР»

16 апреля 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
В России детские пособия, выплаты безработным гражданам будут переводить только на карты «МИР». Постановление вступает в силу с 1 мая.

Данные изменения затронут 8 млн человек в РФ. Между тем до 1 июня 2020 года через карты «МИР» должны проходить все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам правоохранительных структур.

На данный момент банки России выпустили 56 млн карт. В апреле 2019 года количество безработных в РФ составило 814 тыс. человек. При этом официальная безработица в стране составляет 4,9%.

Изменения в системе перечислений государственных выплат увеличит объем поступлений денежных средств на карты национальной платежной системы примерно на 80 млрд рублей в год.

По данным «Новых известий», система действует с декабря 2015 года. 100% акций компании принадлежит ЦБ РФ. Аналитики заявляют, что российский аналог VISA должен стать основным платежным средством в России в ближайшие годы. «Мир» должен заменить большинство западных систем обращения электронных денег. Всего карты обслуживает 381 банк. Расчеты производятся в рублях. Идут переговоры о возможности использования платежной системы в странах СНГ, ЕАЭС, ОАЭ, Турции и Таиланде.

Материалы по теме
Закон одобрен: пенсионеров и бюджетников переведут на карты «Мир»
#Новости#Выплата#Карты#Пособия#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25