Водитель перекрыл своей машиной пешеходный переход на Московском тракте

Между тем очевидцы сообщают, что автохам мог запарковать автомобиль буквально за углом – там были свободные места на парковке. В результате пешеходы не могут воспользоваться «зеброй». Однако ряд горожан напоминают, что подобные люди встречаются по всему городу.