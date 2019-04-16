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Водитель перекрыл своей машиной пешеходный переход на Московском тракте

16 апреля 2019, 10:45
Фото: ЧС Тюмень
Тюменцы сообщают о водителе коммерческого транспорта, который полностью перекрыл пешеходный переход в одном из дворов на Московском тракте.
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Тюмень

Между тем очевидцы сообщают, что автохам мог запарковать автомобиль буквально за углом – там были свободные места на парковке. В результате пешеходы не могут воспользоваться «зеброй». Однако ряд горожан напоминают, что подобные люди встречаются по всему городу.

«С таких людей ору. Вчера тоже заехал к себе во двор. Одна взяла и заняла 3 места», - отметил один из подписчиков тюменского паблика.

Большинство горожан отметили, что в подобных случаях нужно зафиксировать нарушение и отправить в ГИБДД. Стражи правопорядка должны оштрафовать нарушителя.

В начале апреля тюменцев возмутил водитель, который полностью перекрыл пешеходный переход около остановки смп-237. Из-за машины горожанам пришлось ходить по грязи. Для подобных автохамов предлагали спускать шины и класть на капот кирпичи.

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#Новости#Парковка#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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