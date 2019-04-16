Водитель перекрыл своей машиной пешеходный переход на Московском тракте

Между тем очевидцы сообщают, что автохам мог запарковать автомобиль буквально за углом – там были свободные места на парковке. В результате пешеходы не могут воспользоваться «зеброй». Однако ряд горожан напоминают, что подобные люди встречаются по всему городу.
«С таких людей ору. Вчера тоже заехал к себе во двор. Одна взяла и заняла 3 места», - отметил один из подписчиков тюменского паблика.
Большинство горожан отметили, что в подобных случаях нужно зафиксировать нарушение и отправить в ГИБДД. Стражи правопорядка должны оштрафовать нарушителя.
В начале апреля тюменцев возмутил водитель, который полностью перекрыл пешеходный переход около остановки смп-237. Из-за машины горожанам пришлось ходить по грязи. Для подобных автохамов предлагали спускать шины и класть на капот кирпичи.