Узнать тайны народов Севера приглашает выставка «Таймыр. Гений места»

По информации «Новых известий» в экспозиции представлены долганские календари (паскаалы), ритуальные маски, предметы культа шаманов и другие предметы XIX — начала XX века, которые представляют собой этнографическую ценность. Эти экспонаты дают возможность посетителям выставки лучше узнать как жили и живут уникальные народы Крайнего Севера, погрузиться в историю, культуру и быт энцев, ненцев, долган и эвенков.
Вошедшие в экспозицию предметы были предоставлены Таймырским краеведческим музеем. Фотографии и рисунки, этнографические дневники, которые вели участники экспедиции 1965 года на Таймыр хранят в себе свидетельства жизни, быта и традиций народов Крайнего Севера, многие из них сейчас утеряны.
В начале выставки представлены бивни мамонта. Их останками буквально усеяны земли Таймыра. Местные умельцы вырезают из бивней этих исполинов и украшения, и предметы быта и атрибуты культа. Бивни были переданы Государственным Дарвиновским музеем.
Кстати, цветовое решение в оформлении выставки выбрано не случайно. Для нганасанов красные, белые и черные цвета являются сакральными, поскольку символизируют оперение птицы краснозобой казарки. По преданию именно эта птица является предком для жителей Таймыра.
Когда коллекция костюмов и предметов культуры и быта народов Крайнего Севера была впервые представлена в Санкт-Петербурге в 1907-1913 годах, она произвела сильное впечатление на деятелей культуры того времени - Малевича, Филонова, Маркова, Бубновой, Розановой, Матюшина. Для многих из них выставка стала своеобразным идейным вдохновителем. Сегодня тайны Таймыра также привлекают современных представителей культурного сообщества. В центральном зале расположилась экспозиция творчества современных художников и сценографов.
Но, пожалуй, главными предметами выставки "Таймыр. Гений места" выступают костюмы последних шаманов нганасан - Тубяку и Демниме Костеркиных. Они впервые покинули пределы Арктики, чтобы посетители выставки могли их увидеть.