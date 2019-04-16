Узнать тайны народов Севера приглашает выставка «Таймыр. Гений места»

Когда коллекция костюмов и предметов культуры и быта народов Крайнего Севера была впервые представлена в Санкт-Петербурге в 1907-1913 годах, она произвела сильное впечатление на деятелей культуры того времени - Малевича, Филонова, Маркова, Бубновой, Розановой, Матюшина. Для многих из них выставка стала своеобразным идейным вдохновителем. Сегодня тайны Таймыра также привлекают современных представителей культурного сообщества. В центральном зале расположилась экспозиция творчества современных художников и сценографов.