Тюменский регоператор ТКО вывез 60 тыс. тонн мусора в первом квартале 2019

В январе регоператор вывез почти 22 тыс. тонн, в феврале — около 17,5 тыс. Объемы мусора, вывезенного компанией в марте составили 21,5 тыс. тонн.
«Объем вывозимых твердых коммунальных отходов от месяца к месяцу примерно одинаковый, - отметил гендиректор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин. – Однако, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы видим рост ТКО примерно на 20%».
В компании подсчитали, что больше всего ТКО вывозится в понедельник, обычно объем мусора в этот день недели составляет около 800 тонн. Меньше всего мусора вывозят по воскресеньям — около 600.
В пресс-службе «ТЭО» отметили, что с начала 2019 года регоператор развернул работу по установке контейнеров на территории региона. Баки уже установили в Заводоуковске, Ишиме, Омутинке, Тюмени, Тобольске и нескольких районах области. Эту работу планируют завершить в течение ближайших двух лет.