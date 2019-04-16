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Россиянам придется платить за проезд перекрестков

16 апреля 2019, 06:42
Фото: pixabay.com
К платным дорогам в России добавятся еще и платные перекрестки. Первые из них появятся в 2020 году в Липецке, Ульяновске или Нижнем Новгороде. Точный город планируют назвать позднее.

Эксперты считают, что введение платы за проезд перекрестков вынудить автомобилистов искать альтернативные пути, который, скорее всего, будет более длительным, чем если проехать по платному маршруту.

Подобная мера, считают специалисты, приведет к снижению числу пробок и аварий.

Инициатором введения платных перекрестков в России выступил «Автонет», эксперты которого приводят в пример Стокгольм, где в 2016 году после внедрения платы за проезд пробки сократились на 22%, а ДТП на 10%.

В Национальной технологической инициативе «Автонет» также обращают внимание населения России на негативный эффект от пробок, из-за которых страна теряет от 4% до 15% ВВП.

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#Новости#Перекресток#Денежные платежи#Автомобилисты#Россия#Наиль Каримов#Общество
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