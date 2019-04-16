РЭО запустит информационную систему для сбора жалоб на обращение с мусором

Нововведение будет включать в себя несколько каналов коммуникации: call-центр, сайт и приложение, информирует телеканал «360».
По словам Буцаева, каждый житель страны сможет сообщить о нарушении и приложить соответствующую фотографию. Специалисты РЭО будут обрабатывать все обращения и отправлять жалобу на устранение региональным операторам.
Представители регионов и местные ведомства смогут создать в системе личный кабинет. Это поможет в оперативном отслеживании и анализе ситуации, а также ускорит устранение нарушений. При этом региональные операторы должны будут отчитываться в системе о проделанной работе.
Запуск «РЭО Радар» планируется в начале июня 2019 года, а приложение заработает в июле. Сегодня в тестовом режиме уже работает горячая линия, операторы которой ответят на любые вопросы о сборе и переработке отходов по номеру 8 (800) 600-90-08.
В начале 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении в стране РЭО. Задачи ведомства - формирование системы обращения с твердыми отходами и недопущение отрицательного воздействия мусора на окружающую среду.