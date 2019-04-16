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Промышленность в РФ за март выросла на 1,2%. Экономика стагнирует

16 апреля 2019, 11:35
Фото: pixabay.com
Промпроизводство в России выросло за март на 1,2%. При этом ряд экономистов прогнозировали увеличение на 2,8%.

После резкого роста в феврале на 4,1% динамика роста промышленного производства резко замедлилась в марте. При этом, если исключить сезонный фактор выпуск готовой продукции в стране сократился на 0,6%.

МЭР отмечает, что сокращение темпов роста произошло за счет снижения добычи нефти, обрабатывающих производствах (рост только на 0,3%).

Ряд экспертов отмечают, что промышленность страны близка к стагнации и практически не растет. Они полагают, что до конца года общий тем прироста составит лишь 1,1%в текущем году. Ранее эксперты сообщили о значительном снижении производства военных самолетов и ракет. Отметим, что в прогнозе правительства на 2019 год темпы роста российской экономики могут составить 2,3%.

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#Новости#Промышленность#Экономика#Александр Мязин
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