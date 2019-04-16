Промышленность в РФ за март выросла на 1,2%. Экономика стагнирует

Ряд экспертов отмечают, что промышленность страны близка к стагнации и практически не растет. Они полагают, что до конца года общий тем прироста составит лишь 1,1%в текущем году. Ранее эксперты сообщили о значительном снижении производства военных самолетов и ракет. Отметим, что в прогнозе правительства на 2019 год темпы роста российской экономики могут составить 2,3%.