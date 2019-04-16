«БКС Брокер»: грамотным инвестициям можно научиться

Однако в отношении денег в сознании многих людей до сих пор сохранился постулат о том, что сберегательная касса – лучшее место для хранения. Поэтому большинство россиян по старинке несут деньги в банк – на депозит. Но, судя по падению спроса на банковские вклады, многие уже задумываются о том, что такой способ инвестиций практически лишен выгоды. Смотрите сами: ставки по депозитам лишь на процент-другой выше уровня инфляции, кроме того, с каждым годом они все больше снижаются – это можно увидеть в статистике любого кредитного учреждения.