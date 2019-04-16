«БКС Брокер»: грамотным инвестициям можно научиться

Еще несколько лет назад мы и представить не могли, что телевизор будет показывать больше сотни каналов, а в одной семье может быть несколько авто, причем различных марок, и нам не придется выбирать между «волгой» и «жигулями».
Однако в отношении денег в сознании многих людей до сих пор сохранился постулат о том, что сберегательная касса – лучшее место для хранения. Поэтому большинство россиян по старинке несут деньги в банк – на депозит. Но, судя по падению спроса на банковские вклады, многие уже задумываются о том, что такой способ инвестиций практически лишен выгоды. Смотрите сами: ставки по депозитам лишь на процент-другой выше уровня инфляции, кроме того, с каждым годом они все больше снижаются – это можно увидеть в статистике любого кредитного учреждения.
Между тем технический прогресс дает куда больше возможностей распорядиться деньгами так, чтобы они работали и приносили доход. Речь идет об инвестициях в ценные бумаги. Сегодня это одни из наиболее перспективных инструментов, которые могут приумножить капитал.
Но как на практике разобраться во всех тонкостях фондового рынка, чтобы не рисковать своими деньгами, а действительно на них заработать? Акции, облигации, валюта - во что выгодно вложиться сегодня и что сможет принести доход завтра? Без специальных знаний фондовый рынок может казаться весьма рисковым предприятием.
Для того, чтобы получить максимально достоверные и грамотные знания об инвестициях, лучше всего учиться у профессионалов – в современном дистанционном формате. Например, у компании «БКС Брокер» - брокера №1*, есть своя разработка - онлайн-платформа «Инвестиции 101». Эта платформа даст возможность каждому начинающему инвестору не только разобраться в тонкостях рынка, но и извлечь из своих даже небольших сбережений максимальную прибыль.
- Инвестиции должны быть простыми и понятными для каждого, – говорит Евгения Питиримова, руководитель управления интернет-обучения «БКС Брокер». – На сегодняшний день уже более двух миллионов россиян успешно инвестируют на фондовом рынке. Потенциально эта цифра может быть увеличена вдвое или втрое, но, к сожалению, люди просто не обладают необходимым уровнем финансовой грамотности. Именно этот пробел специалисты компании «БКС Брокер» и стараются восполнить.
Завтрашним инвесторам больше не нужно искать специальную литературу. На платформе «Инвестиции 101» собрана вся необходимая информация. Ресурс дает возможность изучить подробно практически любые темы, связанные с инвестициями. При этом выбрать нужный раздел, например, акции, валюта или срочный рынок, пользователь может сам. Теоретические блоки сформированы из текстов и видео-лекций, а практиковаться можно на биржевом симуляторе. Все материалы в программе бесплатны, платформа адаптируется под любое устройство и доступна в мобильном приложении.
*ФГ БКС в течение 2018 г. занимала 1 строчку рейтинга участников торгов по объему клиентских операций на валютном рынке ПАО Московская биржа.