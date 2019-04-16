nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

5 правил выбора компьютерного стола

16 апреля 2019, 11:34
Фото: pixabay.com
Компьютерные столы служат мебелью, которая может комфортно и эстетично вписаться в рабочую зону, обеспечивая достаточное рабочее пространство для других видов деятельности.
Сюжет
Тюмень

Они также используются, чтобы скрыть офисное оборудование, необходимое для использования компьютера, включая системные блоки, периферийные устройства и кабели.

Такие компьютерные столы часто также включают в себя место для принтеров и регулируемые панели для легкого доступа к клавиатуре и лучшего управления пространством. Вот список из 5-ти правил, на которые вам следует ориентироваться при выборе компьютерного стола.

Назначение. В первую очередь необходимо определиться с целью покупки мебели. Каковы общие способы использования компьютерного стола?

  • Компьютерные столы подходят для различных целей:
  • Работ/Офисы. Поскольку большая часть работы в офисе выполняется через компьютеры, выделенное пространство для работы с этими машинами позволяет более продуктивно работать.
  • Игры/Домашнее использование. Эти столы создают удобную среду для тех, кто использует компьютеры в развлекательных целях.
  • Изучение/школы. Компьютеры помогают облегчить школьные мероприятия и задания.
  • Библиотеки/Общие ресурсы. Области, которые требуют общего доступа к компьютерным ресурсам, пользуются выделенными рабочими столами.

Эргономика. В последние несколько лет повышенное внимание уделяется эргономике компьютерных столов. Столы с надлежащим эргономичным дизайном и функциями делают работу более комфортной, снижают риск повторных стрессовых травм, таких как синдром запястного канала, и, как правило, помогают повысить эффективность и легкость работы. Разберитесь с тем, каковы общие компоненты или аксессуары для компьютерного стола должны быть у вашей модели.

Фото: pixabay.com

С компьютерным столом вы, вероятно, найдете:

  • Порты питания и USB для удобного доступа по кабелю без необходимости ползти под столом.
  • Отдельные полки для принтеров, чтобы освободить место на столешнице.
  • Держатель для монитора, для повышения устойчивости экрана.
  • Кабельные системы управления, которые предотвращают спутывание или появление каких-либо шнуров с внешней стороны.
  • Выдвижная клавиатура /подставка.
  • Для ноутбука - приподнятые полки для мониторов.
  • Регулируемая высота рабочей поверхности.
  • Настольные принадлежности для компьютеров включают порты питания USB и AC.

Заводская сборка и готовность к сборке. Еще один важный фактор, который следует учитывать при выборе компьютерного стола, - хотите ли вы, чтобы стол был предварительно собран на заводе или готов к сборке. Столы, собранные на заводе, часто (но не всегда) более высокого качества, чем модели для сборки, и экономят ваше время и трудозатраты, будучи готовыми к использованию прямо из коробки. Конечно, обратной стороной этих преимуществ является то, что столы, собранные на заводе, как правило, являются более дорогостоящими.

Размер и конфигурация. Компьютерные столы, представленные тут https://pn.com.ua/ct/5109/, бывают самых разных размеров, от небольших компактных моделей до массивных U-образных комплектных рабочих станций. Что будет лучше для вас, зависит от того, как вы планируете использовать свой рабочий стол и сколько места у вас есть.

Для коммерческих офисных приложений, где пользователи часто выполняют многозадачные задачи, а пространство не так важно, U-образные и L-образные компьютерные столы являются отличным вариантом, обеспечивая достаточное рабочее пространство для различных задач. В домашних офисах, где пространство часто находится на первом месте, компактные столы и компьютерные тележки предлагают множество практических функций более крупных столов, таких как лотки для клавиатуры и системы управления проводами, но занимающие гораздо меньше места.

Материал и цена. Это последний критерии выбора компьютерного стола. Так или иначе, но стоимость мебели часто является решающим фактором для покупателя. А она, как известно, в большей степени зависит именно от материала. Дорогие, массивные и надежные столы из дерева отлично впишутся в интерьер кабинета начальника. Для современных IT компаний можно приобрести стеклянные и металлические модели, которые выглядят так прогрессивно и просто. Для дома подойдет модель из ДСП или МДФ по средней цене.

#Новости#Мебель#Компьютеры#Тюмень#Ульяна Савина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25