5 правил выбора компьютерного стола

Заводская сборка и готовность к сборке. Еще один важный фактор, который следует учитывать при выборе компьютерного стола, - хотите ли вы, чтобы стол был предварительно собран на заводе или готов к сборке. Столы, собранные на заводе, часто (но не всегда) более высокого качества, чем модели для сборки, и экономят ваше время и трудозатраты, будучи готовыми к использованию прямо из коробки. Конечно, обратной стороной этих преимуществ является то, что столы, собранные на заводе, как правило, являются более дорогостоящими.