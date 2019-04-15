Около железнодорожного вокзала в Тюмени бродячие собаки кидаются на машины

Тюменцы разместили в соцсетях видео, где три собаки мешают проехать автомобилям в около железнодорожного вокзала. Животные лезут под колеса и лают, но под автобусы «не лезут».
Данная ситуация вызвала интерес у жителей города. За 7 часов под роликом оставили 182 комментария. Жители областной столицы напоминают, что « вокзал это лицо города. Это первое, что видят гости города». Тюменцы отмечают, что в городе не редки случаи агрессивного поведения животных по отношению к людям.
«Нельзя чтобы собаки сами по себе бегали по городу, особенно накидываются на тех, где чувствуют слабость и беззащитность. Бегают до поры до времени пока что-то не случится», - отмечает подписчик тюменского паблика.