Бывший глава МУПа обвиняется в сокрытии от налоговой 20 млн рублей

Сообщается, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ. На данный момент у муниципального предприятия существенная задолженность в налоговые органы. В марте 2017 года ИФНС пыталось взыскать задолженность с основных расчетных счетов МУПа, но глава организации стал производить расчеты с использованием сторонних юридических лиц. Поступающие в кассу денежные средства не сдавались в банк. МУП обанкротился в мае 2018 года.