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Бывший глава МУПа обвиняется в сокрытии от налоговой 20 млн рублей

15 апреля 2019, 10:16
Фото: pixabay.com
Суд Бердюжского района рассмотрит дело в отношении бывшего руководства МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство», который обвиняется в сокрытии налогов на 20 млн рублей.

Сообщается, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ. На данный момент у муниципального предприятия существенная задолженность в налоговые органы. В марте 2017 года ИФНС пыталось взыскать задолженность с основных расчетных счетов МУПа, но глава организации стал производить расчеты с использованием сторонних юридических лиц. Поступающие в кассу денежные средства не сдавались в банк. МУП обанкротился в мае 2018 года.

В общей сложности экс-директору грозит крупный штраф или общественные работы на срок до 3 лет.

В августе прошлого года генеральный директор СК «Гарант» в Тюмени предстал перед судом за неуплату налога на добавленную стоимость в размере 13 млн рублей.

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#Новости#Прокуратура#Налоги#Александр Мязин#Экономика
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