Аналоговое телевидение полностью отключено в Тюменской области

Для просмотра 20 бесплатных телеканалов гражданам нужно купить специальную приставку. Её средняя стоимость 800 – 1000 рублей. Можно воспользоваться услугами платного ТВ или сменить домашний телевизор на более современный. В ЯНАО необходимое оборудование получили многодетные семьи. Внедрение программы перехода на цифровое вещание продолжалось в РФ 9 лет.