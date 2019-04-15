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Аналоговое телевидение полностью отключено в Тюменской области

15 апреля 2019, 11:02
Фото: https://pixabay.com/
Второй этап перехода на цифровое вещание ТВ начался в России с 15 апреля. Аналоговый сигнал отключают в 20 субъектах РФ. Среди них Тюменская, Курганская области и ЯНАО.
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Тюмень

По словам главы департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи РФ, для перехода на цифровое вещание проделана огромная работа. По всей России построено 5 тыс. объектов обеспечивающих работу цифрового вещания.

Для просмотра 20 бесплатных телеканалов гражданам нужно купить специальную приставку. Её средняя стоимость 800 – 1000 рублей. Можно воспользоваться услугами платного ТВ или сменить домашний телевизор на более современный. В ЯНАО необходимое оборудование получили многодетные семьи. Внедрение программы перехода на цифровое вещание продолжалось в РФ 9 лет.

На третьем этапе от аналогового вещания отключат 57 регионов страны.

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#Новости#ТВ#Технологии#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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