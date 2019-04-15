Аналоговое телевидение полностью отключено в Тюменской области

По словам главы департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи РФ, для перехода на цифровое вещание проделана огромная работа. По всей России построено 5 тыс. объектов обеспечивающих работу цифрового вещания.
Для просмотра 20 бесплатных телеканалов гражданам нужно купить специальную приставку. Её средняя стоимость 800 – 1000 рублей. Можно воспользоваться услугами платного ТВ или сменить домашний телевизор на более современный. В ЯНАО необходимое оборудование получили многодетные семьи. Внедрение программы перехода на цифровое вещание продолжалось в РФ 9 лет.
На третьем этапе от аналогового вещания отключат 57 регионов страны.