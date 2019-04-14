ТОП-3 недели в Тюмени: террористы, ВИЧ, призыв

В ночь с пятницы на субботу, 12 апреля в Тюмени провели контртеррористическую операцию, в ходе которой были ликвидированы двое боевиков ИГИЛ (запрещена в России). Преступники скрывались в доме на ул. Амурской, 118. У них было оружие — два автомата «Калашникова», а также самодельные взрывные устройства. В доме обнаружили религиозную литературу, что косвенно подтвердило принадлежность боевиков к запрещенной террористической организации.