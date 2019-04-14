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ТОП-3 недели в Тюмени: террористы, ВИЧ, призыв

14 апреля 2019, 07:11
Фото: Cam72.su
На минувшей неделе в Тюмени ФСБ провела контртеррористическую операцию, в ходе которой уничтожила двоих боевиков ИГИЛ (запрещена в России); тюменские врачи заявили, что ВИЧ теперь грозит и старикам, и подросткам; от службы в армии уклонились почти 1,5 тыс. тюменцев, остальных не взяли из-за проблем с психикой.
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Тюмень

В ночь с пятницы на субботу, 12 апреля в Тюмени провели контртеррористическую операцию, в ходе которой были ликвидированы двое боевиков ИГИЛ (запрещена в России). Преступники скрывались в доме на ул. Амурской, 118. У них было оружие — два автомата «Калашникова», а также самодельные взрывные устройства. В доме обнаружили религиозную литературу, что косвенно подтвердило принадлежность боевиков к запрещенной террористической организации.

ФСБ вела переговоры с окруженными бандитами - им предложили выйти и сдаться. Однако в ответ террористы открыли огонь. После непродолжительной перестрелки, взрывов и пожара, который начался в доме, все стихло. Пожарные ликвидировали возгарание.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что убитые преступники планировали террористические акты на территории региона. К счастью, ни мирное население, ни работники спецслужб в этой операции не пострадали.

В начале недели Тюмень потрясла история о 88-летнем дедушке, который заразился ВИЧ половым путем. Об этом случае рассказал на пресс-конференции, посвященной борьбе с заболеванием, главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Владимир Романов.

Средний возраст заразившихся ВИЧ за последние годы в Тюмени заметно вырос.

За три месяца 2019 года в Тюменской области было зарегистрировано 386 случаев ВИЧ-инфекции. Доля женщин составила 43,3% или 167 случаев, а доля мужчин — 56,7% или 219 случаев.

По словам Владимира Романова, в Тюмени наиболее часто ВИЧ-инфекция выявляется в возрастной группе от 30 до 39 лет. В 2019 году доля группы составила 44% среди вновь зарегистрированных.

Как отметил Романов, сейчас в два раза чаще регистрируется половой путь заражения инфекцией, при этом ВИЧ вышел из ключевых групп риска и теперь встречается преимущественно в гетеросексуальных парах.

Полторы тысячи тюменцев уклонились от призыва в 2018 году, заявил главный военный комиссар Тюменской области Александр Моторин. Всего же в минувшем году в армию пошли 1710 жителей региона. Из них с высшим образованием - 441 призывник, 206 человек имели подготовку по военно-учетной специальности.

Медкомиссию прошли 6836 человек. Признаны годными к военной службе в осенний призыв 79,7%. Самый высокий процент среди причин негодности к службе занимают болезни системы кровообращения, психические заболевания, а также болезни органов дыхания.

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