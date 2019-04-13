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В Тюмени возбуждено уголовное дело из-за поджога «Лося». Ищут свидетелей

13 апреля 2019, 12:08
Фото: «ЧС Тюмень»
В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту вандализма. Пресс-служба областного УМВД сообщает, что причиной этому стал поджог деревянной скульптуры «Лось».
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Тюмень

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося инцидента и ищут людей, причастных к этому.

Стражи порядка просят горожан, которые знают что-то о произошедшем, обратиться в полицию по телефонам 291-600 и 8 982 918 86 66.

«Лося» подожгли накануне, 12 апреля в 11 часов. Рядом со сгоревшим арт-объектом тогда нашли бутылку с зажигательной смесью.

Скульптура являлась подарком тюменцам от компании-производителя. Сообщалось, что ее представитель написал заявление в правоохранительные органы.

Ранее «Лось» становился жертвой вандалов. В июне прошлого года неизвестные нанесли на него нецензурные выражения. Скульптуру позже очистили от надписи.

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#Новости#Арт-объект#Арт-искусство#Тюменская область#Затюменский парк#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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