В Тюмени возбуждено уголовное дело из-за поджога «Лося». Ищут свидетелей

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося инцидента и ищут людей, причастных к этому.
Стражи порядка просят горожан, которые знают что-то о произошедшем, обратиться в полицию по телефонам 291-600 и 8 982 918 86 66.
«Лося» подожгли накануне, 12 апреля в 11 часов. Рядом со сгоревшим арт-объектом тогда нашли бутылку с зажигательной смесью.
Скульптура являлась подарком тюменцам от компании-производителя. Сообщалось, что ее представитель написал заявление в правоохранительные органы.
Ранее «Лось» становился жертвой вандалов. В июне прошлого года неизвестные нанесли на него нецензурные выражения. Скульптуру позже очистили от надписи.