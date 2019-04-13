В Тюмени отменен режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции был введен с 21 часа 56 минут 12 апреля. В результате операции были нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление бандиты, связанные с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.