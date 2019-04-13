В Тюмени отменен режим контртеррористической операции

Как уточнили в штабе, правовой режим контртеррористической операции отменен сегодня с 6:23. Он действовал в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации в областной столице.
Снимаются специальные меры и временные ограничения, введенные на период проведения контртеррористической операции.
Как сообщает корреспондент «Нашего города» с места событий, в седьмом часу утра жителей квартала выпустили из школы, где им пришлось переночевать сегодня.
ДПС по-прежнему перекрывает движение по улице. На вопрос журналиста, когда движение будет открыто, ответить инспекторы не смогли.
Дом, в котором накануне были ликвидированы предполагаемые террористы, полностью разрушен. На месте до сих пор дежурит пожарный автомобиль и полиция.
Режим контртеррористической операции был введен с 21 часа 56 минут 12 апреля. В результате операции были нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление бандиты, связанные с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.
Проведение дальнейших мероприятий по пресечению возможных террористических актов будет осуществляться в рамках деятельности антитеррористической комиссии Тюменской области, сообщили «Нашему городу» в оперативном штабе.