В домике террористов в Тюмени хранились автоматы, взрывчатка и книги

По информации следователей, в ходе проведенной сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области контртеррористической операции, ликвидированы два вооруженных члена террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Они скрывались в районе Маяка, на ул. Амурской, в одном из частных домов.