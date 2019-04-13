В домике террористов в Тюмени хранились автоматы, взрывчатка и книги

По информации следователей, в ходе проведенной сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области контртеррористической операции, ликвидированы два вооруженных члена террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Они скрывались в районе Маяка, на ул. Амурской, в одном из частных домов.
Следователи осмотрели место происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе и судебно-медицинские, пожарно-техническая, молекулярно-генетические.
В доме, где и развернулась вечером спецоперация, обнаружены и изъяты два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозная литература, носители электронной информации, элементы взрывных устройств.
Следствием проводится необходимый комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Дело возбуждено по ч.1 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь).