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В домике террористов в Тюмени хранились автоматы, взрывчатка и книги

13 апреля 2019, 07:29
Фото: СУ СК РФ по Тюменской области
Региональное управление следственного комитета возбудило уголовное дело по факту приготовления к убийству. Напомним, накануне силовики провели спецоперацию в Тюмени, в результате которой были убиты два человека, готовивших теракты в регионе.
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Тюмень

По информации следователей, в ходе проведенной сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области контртеррористической операции, ликвидированы два вооруженных члена террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Они скрывались в районе Маяка, на ул. Амурской, в одном из частных домов.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе и судебно-медицинские, пожарно-техническая, молекулярно-генетические.

В доме, где и развернулась вечером спецоперация, обнаружены и изъяты два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозная литература, носители электронной информации, элементы взрывных устройств.

Следствием проводится необходимый комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь).

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