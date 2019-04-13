Участникам ночной спецоперации в Тюмени скорая не понадобилась

Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе областного департамента здравоохранения, скорую никто из жителей, которым пришлось заночевать сегодня в здании гимназии, не вызывал.
Их выпустили из здания школы сегодня утром, когда официально был отменен режим КТО. Как передает корреспондент «Нашего города», люди уже вернулись в свои дома, никаких перебоев с подачей электричества, газа сейчас не наблюдается.
По словам местных жителей, накануне перед штурмом в районе были отключены газ и электричество.
Режим контртеррористической операции был введен с 21 часа 56 минут 12 апреля. В результате операции были нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление бандиты, связанные с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.