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Участникам ночной спецоперации в Тюмени скорая не понадобилась

13 апреля 2019, 05:21
Фото: «Наш город»
Все жители района в Тюмени, в котором накануне вечером проводилась контртеррористическая операция, в порядке, им не потребовалась медицинская помощь.
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Тюмень

Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе областного департамента здравоохранения, скорую никто из жителей, которым пришлось заночевать сегодня в здании гимназии, не вызывал.

Их выпустили из здания школы сегодня утром, когда официально был отменен режим КТО. Как передает корреспондент «Нашего города», люди уже вернулись в свои дома, никаких перебоев с подачей электричества, газа сейчас не наблюдается.

По словам местных жителей, накануне перед штурмом в районе были отключены газ и электричество.

Режим контртеррористической операции был введен с 21 часа 56 минут 12 апреля. В результате операции были нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление бандиты, связанные с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.

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#Новости#Террористы#Терроризм#Здравоохранение#Операция#Тюмень#Эксклюзив#Павел Захаров#Общество
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