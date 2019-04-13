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Оцепление начали снимать в зоне КТО в Тюмени

12 апреля 2019, 22:25
Фото: «Наш город»
После антитеррористической операции в районе «Маяк» в Тюмени начали снимать оцепление, сообщает корреспондент агентства «Наш город» с места событий.
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Тюмень

«В зоне КТО в Тюмени начали снимать оцепление, открыли одну из перекрытых улиц, Интернациональную. Остаются перекрытыми улица Локомотивная и частично улица Восстания», — передает корреспондент.

В пятницу вечером в Тюмени сотрудники ФСБ провели контртеррористическую операцию. По данным Национального антитеррористического комитета, боевики были заблокированы в частном доме. На предложение сдаться они открыли огонь, после чего их убили. Как стало известно, среди мирного населения пострадавших нет.

В доме, где были заблокированы боевики, уже потушен пожар.

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