Оцепление начали снимать в зоне КТО в Тюмени

В пятницу вечером в Тюмени сотрудники ФСБ провели контртеррористическую операцию. По данным Национального антитеррористического комитета, боевики были заблокированы в частном доме. На предложение сдаться они открыли огонь, после чего их убили. Как стало известно, среди мирного населения пострадавших нет.