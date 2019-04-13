Оцепление начали снимать в зоне КТО в Тюмени

«В зоне КТО в Тюмени начали снимать оцепление, открыли одну из перекрытых улиц, Интернациональную. Остаются перекрытыми улица Локомотивная и частично улица Восстания», — передает корреспондент.
В пятницу вечером в Тюмени сотрудники ФСБ провели контртеррористическую операцию. По данным Национального антитеррористического комитета, боевики были заблокированы в частном доме. На предложение сдаться они открыли огонь, после чего их убили. Как стало известно, среди мирного населения пострадавших нет.
В доме, где были заблокированы боевики, уже потушен пожар.