Около 100 человек эвакуировали из зоны КТО в Тюмени

«Всего вывели около 100 человек, их сразу перевели в лицей, он находится буквально в 100 метрах от дома, где проводили спецоперацию», — рассказал собеседник.
Он добавил, что для людей поставили кровати, чтобы разместить на ночь.
«Но все они сидят в одежде, ждут снятия оцепления, надеются все-таки уйти домой», — добавил сотрудник учебного заведения.
По его словам, были вызваны сотрудники столовой лицея, которые организовали питание.
По данным силовиков, в ходе операции были уничтожены два сторонника запрещенной террористической организации.