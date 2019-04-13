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Около 100 человек эвакуировали из зоны КТО в Тюмени

12 апреля 2019, 21:52
Фото: «Наш город»
Около 100 человек были выведены из оцепления перед началом штурма дома со сторонниками запрещенной в РФ группировки ИГИЛ, сообщил изданию «Наш город» сотрудник лицея № 14, где были размещены люди. Среди них — дети.
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Тюмень

«Всего вывели около 100 человек, их сразу перевели в лицей, он находится буквально в 100 метрах от дома, где проводили спецоперацию», — рассказал собеседник.

Он добавил, что для людей поставили кровати, чтобы разместить на ночь.

«Но все они сидят в одежде, ждут снятия оцепления, надеются все-таки уйти домой», — добавил сотрудник учебного заведения.

По его словам, были вызваны сотрудники столовой лицея, которые организовали питание.

По данным силовиков, в ходе операции были уничтожены два сторонника запрещенной террористической организации.

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