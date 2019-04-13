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Губернаторы Югры и Тюмени договорились о борьбе с терроризмом в Instagram

13 апреля 2019, 11:26
Фото: Страница Александра Моора в Instagram
Губернатор Ханты-Мансийского АО Наталья Комарова пообещала необходимую поддержку главе Тюменской области Александру Моору в связи с проведением накануне контртеррористической операции в областной столице.

Наталья Комарова оставила комментарий со своего официального аккаунта в Instagram под записью Моора о громких событиях прошлой ночи, когда в Тюмени были ликвидированы два террориста ИГИЛ (запрещена в России).

«Можете на нас рассчитывать», - написала Комарова.

В ответ Александр Моор также официально поблагодарил Комарову за предложенную помощь со своей страницы.

«Большое спасибо. Знаю, что мы всегда можем рассчитывать на любую вашу поддержку и помощь», - ответил Александр Моор.

Контртеррористическую операцию региональное управление ФСБ провело накануне вечером. В результате уничтожены двое террористов ИГИЛ (запрещена в РФ), оказавших сопротивление.

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